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红山半岛52号屋涉僭建花园及天台 两业主遭票控4罪 押后7月再讯待辩方上诉清拆令

社会
更新时间：16:54 2026-04-16 HKT
发布时间：16:54 2026-04-16 HKT

红山半岛52号屋两名业主涉嫌在独立屋的花园和天台僭建，被屋宇署票控共4项违规僭建传票。案件今早于东区裁判法院提讯，被告由律师代表应讯，申请押后案件12星期，指辩方正在就相关清拆令作出上诉，希望待有裁决后再咨询法律意见；控方则反对押后，指清拆令与本案无关。暂委裁判官朱仲强最终批准辩方申请，案件押后至7月9日再讯。

被告为Bolitho Oliver Robert Morgan及Farlow Margaret Anne，各自被票控2项「明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程」。

4张传票指，两名被告身为白笔山道红山半岛52号洋房的拥有人，于2009年7月8日至2011年5月31日期间，明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及同意，而在52号洋房展开或进行建筑工程，即在花园加建1个搭建物，及在入口楼层平台搭建物之上、位于天台层再加建1个构筑物。

案件编号：ESS20899-20900、20903-20904/2024
法庭记者：王仁昌

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