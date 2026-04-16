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英基国际幼稚园前行政主任收家长贿款助插队入学 还押至4.20候判

社会
更新时间：16:20 2026-04-16 HKT
发布时间：16:20 2026-04-16 HKT

英基国际幼稚园（乌溪沙）前行政主任于2018至2021年间，从13名家长和1名商人收受至少64万元的贿款，以协助其子女获取录。前行政主任林珍妮等15人同被廉署起诉，林承认串谋受贿等9罪，并作为污点证人指证其余14人。该14人经审讯后被裁定串谋受贿等罪成，早前被判处监禁8至14个月不等。林珍妮的案件今于西九龙裁判法院进行求情，辩方望法庭念及林协助控方，作出适当的判刑。区域法院暂委法官陈慧敏押后判刑至4月20日，届时将正式颁令处理涉案贿款。期间林珍妮须还押。

官：被告非「超级金手指」刑期扣减不超五成

辩方今全面采纳书面求情内容，指明白被告犯案时间长，涉及多名家长，属加刑因素。法官留意到案例指出若犯案人提供可观的协助，可获刑期扣减。然而法官明言被告并非「超级金手指」，她可获的扣减应不会超过五成，辩方表示明白，相信法官能依照被告的协助程度作合适判刑；而控方同意被告曾出庭作证，可获五成扣减。

林珍妮承认的案情指，英基国际幼稚园（乌溪沙）为英基学校协会营办的5间幼稚园之一。2011年1月3日，被告林珍妮加入英基教育服务有限公司，担任幼稚园行政人员，案发时负责处理幼稚园幼儿班学位的入学申请。英基每年9月展开中央入学申请，为下学年招收新生。家长须经网上人学申请系统作出网上申请，申请人会获编配一个申请编号。

英基国际幼稚园（乌溪沙） 。资料图片
英基国际幼稚园（乌溪沙） 。资料图片

被告向家长索2万至10万元以助子女入学

自2018年9月起，同案家长经网上入学申请系统为其子女递交入学申请，而各子女均属「其他申请人」类别。各子女通过面试后，林珍妮发出电邮通知对方由于当时乌溪沙幼稚园没有学位空缺，其子女已被列入轮候名单。林珍妮后来向各家长表示可以为其子女安排幼儿班学位，但要求对方给予自己2万元现金，后来金额递增，向其他家长要求给予5万元或10万元，众家长均同意。家长李洁冰曾提议给予50万元，林珍妮终只收取10万元。另外家长刘映均协助另一名家长马贤文时，指可以走后门支付少于购买债券的款项，助其联络林珍妮时，声称林珍妮要收取30万元，林珍妮最终退还了多出的20万元予刘映均。

林珍妮其后经电邮向各家长发送入学合约，并通知对方子女已获幼稚园提供下一学年的幼儿班学位，当时各自有介乎1名至212名申请人的取录次序先于涉案子女。其中1位涉案子女的取录次序只后于1名申请人，林珍妮则向家长报称其子女取录次序后于40多名申请人，最终收取了10万元。林珍妮事后与各家长于商场、食肆、港铁站、住所、公共女厕等交收现金，有多名家长附送苹果批、蛋糕及泰国纪念品。2021年2月英基的内部审计人员刘嘉敏进行内部调查时，发现林珍妮处理个案违反英基的取录政策。同月4日英基将林珍妮解雇。林珍妮2021年4月14日被捕，警诫下承认犯案。

56岁被告林珍妮，英基国际幼稚园(乌溪沙)(英基乌溪沙幼稚园)时任行政主任，于2024年10月承认共9罪，即5项串谋使代理人接受利益罪以及4项代理人接受利益罪，案件订于4月20日判刑。同涉案家长等14人早前经审后被裁定13项控罪罪名成立，即12项串谋使代理人收受利益及以一项煽惑代理人索取利益，分别被判入狱8至14个月。

案件编号：DCCC703/2022、DCCC603/2023(Consolidated)
法庭记者：雷璟怡

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