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交通违例︱警方去年发206万张「牛肉干」涉款6.4亿 拘逾千宗危驾及13宗非法赛车

社会
更新时间：15:19 2026-04-16 HKT
发布时间：15:19 2026-04-16 HKT

警务处处长周一鸣书面回复立法会议员庄豪锋在特别财委会查询时表示，去年5个陆地警察总区，警务处发出违例泊车定额罚款通知书总数为约206.8万张，其中约99.8%为电子告票。

去年发逾200万张牛肉干 九龙西占逾三分一

5个警察总区当中，以九龙西违泊情况最严重，共发逾74万张告票；九龙东则最少，约22.2万张。按去年每张「牛肉干」320元计算，涉及的罚款达6.4亿元。

去年拘13人涉非法赛车

不过，发出违例泊车定额罚款通知书数量，已由2023年约300万张、减至2024年约250万张、再减至2025年约200万张。另外，警方去年拘捕13人涉非法赛车；1,077人涉危险驾驶；而怀疑非法改装被扣留作检验的车辆则有1,960辆。

周一鸣又指，根据《道路交通条例》（第374章）第55（1）条，任何人参与车辆之间在任何道路上的速度竞赛或试验而未经警务处处长书面同意，或违反在批给该同意下施加的任何条件，即属犯罪，可处第3级罚款及监禁12个月。

 

 

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