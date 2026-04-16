宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（16日）举行第13场听证会，亦是第二轮听证会的第5场，居于宏泰阁1907室的李俊豪到场作供。李俊豪原与父母、哥嫂、侄女，及外佣同住，其母亲、哥哥、侄女及工人在大火中不幸离世，一家6口仅余他与父亲、大嫂幸存。李俊豪供词称，事发当日下午至晚间多次与被困家人通话，奔走求助却无果，最后目睹亲人在视像通话中倒下，并指出事发前大厦正进行维修工程，居民曾就工程涉及的合约争议、消防系统关闭等问题向多方投诉未获正视。独立委员会主席陆启康法官一度哽咽，表示会尽力找出真相。

儿子欲冲火场救母被拦 母电话反安慰

李俊豪表示，当日下午约3时，有同事告知宏福苑发生火警，他随即赶返。约4时抵达大埔，望见住所方向道路已被封锁。约5分钟后，他跑到广福公园，本想冲上楼救母，但公园已被警方围封，无法进入。

他只能致电母亲询问情况，首次通话约在下午4时许，母亲对他说：「阿仔，出面咩都唔知」。母亲表示已自行报警（999），但奇怪为何没有火警钟声、救护车或消防车鸣笛声。母亲反而安慰他说：「得㗎啦，咁早消防员会搞掂㗎，放心。」

最后视像通话：单位内「全部黑掹掹」

李俊豪其后每15分钟与母亲通话一次，母亲告知单位内没有水电，侄女肚饿，嘱咐他在外面准备奶粉。李俊豪听得出母亲开始气愤，质疑为何救援迟迟未到。他曾多次到社区中心向警察求助，警方记录了母亲的资料，只叫他耐心等候。

李俊豪忆述，当晚8时许曾有消防员来电，叫他留意电话，说随时可以上楼。他一度暂停联络，等候消防消息，但最终没有收到进一步通知。

直至晚上约9时至9时半，李俊豪及大嫂通过电话，与母亲、哥哥进行最后一次视像通话。他称画面内单位「全部黑掹掹」，没有任何灯光。家人们已躲进家中大房，哥哥手抱侄女，不断拍打安抚母亲及工人，防止大家睡着，而通话中传达了「愤怒及悲呜」。

手持通话画面多方求救

李俊豪指，焦急的他及大嫂为救家人四处奔走，曾走到广福邨封锁线，向驻守警察展示手机画面，警察带他与指挥官对话。他提供了家人资料，指挥官叫他继续在外等候。

其后他再走到广福社区会堂旁边的消防救援大车，即使有封锁线，他亦忍不住冲进去，找到消防车，车上有两名女职员。李向她们展示电话，对方表示：「你屋企已经报咗好似8次求助」。不过当她们向总部通报「18楼有4位紧急人士一定要救」时，前线人员回复「18楼真系帮唔到，好大火」。最后，他及大嫂只能继续看着电话中的哥哥倒下，大嫂不断呼喊对方，直至通话因对方电话无电中断。

李俊豪曾恳求消防尽快救援，但最终未能挽回至亲性命。他哽咽说：「我哋一家6口，而家只剩下爸爸、大嫂同我」。他表示，事后会努力维系家庭，但丧亲之痛难以平复。

李俊豪供称，经历两次台风后，「啲棚网烂晒，冇整过」。

李俊豪表示，维修工程展开前，前届业主立案法团主席签署一份涉及大律师的合约，当时不少居民已表达不同意见。他回忆母亲曾尝试向政府机构及廉政公署（ICAC）投诉，但对方仅回复应透过业主大会表达意见，由业主与主席商讨。

李俊豪指出，自己因工作繁忙未能参与投诉，但从母亲及街坊口中得悉，工作存在问题，有相关人士涉嫌偷工减料、虚报工程成本、隐瞒违规，以及擅自关闭消防系统等情况。李提到，经历两次台风过后，有居民向管理方反映屋苑设施受损，但一直未获修复。他忆述：「啲棚网烂晒，冇整过，后来换咗一批新嘅，但佢哋话有规格证书。」

只求有生之年为逝者发声

李俊豪直言，宏福苑陪伴他成长，篮球场、单车棚、凉风处处都是回忆。「如果冇大维修，就唔会出现天价工程；如果政府部门认真聆听居民诉求，可能就避免到呢场火。」

他哽咽道：「如果真系冇呢场火，佢哋就唔会走」。李表明，自己并非奢望未来如何，只希望在有生之年为逝者发声，还他们一个公道，「呢份痛、呢份不甘心，唔系代表我自己，系代表我妈、我哥、工人姐姐……佢哋永远讲唔到嘅说话。」

委员会主席陆启康一度哽咽，称「我哋只可以话畀你听，我哋会尽力揾出真相，希望你继续努力，我相信好多香港嘅市民都会支持你哋。」

记者：黄子龙、赵克平