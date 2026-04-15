Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

二元乘车优惠｜220长者平均月搭逾240次  有人月搭600次 补贴额或达$4440

社会
更新时间：21:38 2026-04-15 HKT
发布时间：21:38 2026-04-15 HKT

为节省政府开支以及解决「长车短搭」问题，政府于本年4月3日起实施新安排，由过往的「二元优惠计划」调整为「两蚊两折」。立法会文件披露，共有220名受惠者一年内每月平均搭足超过240次，最多一日乘车20次；而60至64岁群组获补贴最多，人均每月有262元。

220人月搭逾240次  60-64岁群组补贴最高

根据劳福局向立法会特别财委会提交文件，「二元优惠计划」全面实施实名制后首年，受惠于「两蚊车」人士中约259万人是60岁以上长者，约13万人是60岁以下残疾人士。整体受惠者中，2.2万人每月平均乘搭车船达120至240次，另有220人每月平均乘搭超过240次，即平均每日至少搭8次。当中60至64岁群组是获补贴最多的组别，人均每月获政府补贴262元，平均每程补贴额为7.4元，有90人每月平均乘搭超过240次，最频繁者更平均每日乘搭20次，即每月平均乘搭600次，推算下来，补贴额或达4440元。

「两蚊两折」政府需承担6000万系统调整费

劳福局又披露，「两蚊两折」及「优惠车程设限」调整方案的系统调整及测试等费用，初步估计约9,000万元，扣除八达通卡有限公司及相关公共交通营办商愿意承担的部分，由政府承担的开支约6,000万元。

政府早前表示，在「两蚊两折」实施后，相信可减「长车短搭」，并预计2026/27年度可节省约5.5亿元开支，至于每月限搭240程的方案则料于2027年4月实施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
时事热话
6小时前
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
4小时前
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
影视圈
6小时前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
即时国际
4小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
13小时前
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
10小时前
河南13岁童遭「割喉」气管勒断，老人私拉绳索晒粟米封路酿祸。
河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回
即时中国
11小时前
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
01:05
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
影视圈
8小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
16小时前