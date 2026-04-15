二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440

为节省政府开支以及解决「长车短搭」问题，政府于本年4月3日起实施新安排，由过往的「二元优惠计划」调整为「两蚊两折」。立法会文件披露，共有220名受惠者一年内每月平均搭足超过240次，最多一日乘车20次；而60至64岁群组获补贴最多，人均每月有262元。

220人月搭逾240次 60-64岁群组补贴最高

根据劳福局向立法会特别财委会提交文件，「二元优惠计划」全面实施实名制后首年，受惠于「两蚊车」人士中约259万人是60岁以上长者，约13万人是60岁以下残疾人士。整体受惠者中，2.2万人每月平均乘搭车船达120至240次，另有220人每月平均乘搭超过240次，即平均每日至少搭8次。当中60至64岁群组是获补贴最多的组别，人均每月获政府补贴262元，平均每程补贴额为7.4元，有90人每月平均乘搭超过240次，最频繁者更平均每日乘搭20次，即每月平均乘搭600次，推算下来，补贴额或达4440元。

「两蚊两折」政府需承担6000万系统调整费

劳福局又披露，「两蚊两折」及「优惠车程设限」调整方案的系统调整及测试等费用，初步估计约9,000万元，扣除八达通卡有限公司及相关公共交通营办商愿意承担的部分，由政府承担的开支约6,000万元。

政府早前表示，在「两蚊两折」实施后，相信可减「长车短搭」，并预计2026/27年度可节省约5.5亿元开支，至于每月限搭240程的方案则料于2027年4月实施。