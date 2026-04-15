打击鼠患︱议员冀投放更多资源防治 谢展寰：逾8成鼠患活跃点已改善

立法会财务委员会今（15日）继续举行特别会议，讨论食物安全及环境衞生。环境及生态局局长谢展寰表示，2025年上半年发现的49个鼠患活跃地点之中，超过八成情况已获改善。

议员促投放更多资源在T型鼠盒及酒精捕鼠器上

选委界陈凯欣和九龙中杨永杰同样关注防治鼠患问题。杨永杰表示，九龙城捉到活鼠的数量增长83%，黄大仙增长26%，香港整体活鼠及死鼠数量则增长28%，但开支节省7%，相信与使用科技有关，关注未来会否增加更多资源在T型鼠盒及酒精捕鼠器上，让成本再压低，捕鼠数量再增加。

食环署署长吴文杰表示，会继续应用T型灭鼠器、酒精捕鼠器等不同灭鼠工具。根据客观数字反映，政府在这方面工作，除了应用科技以外，在人手上面可以更精准针对处理一些黑点工作。所以整体投放资源节省，但成效更好。

杨永杰亦关注店舖阻街和垃圾黑点执法力度是否降低或放宽。吴文杰表示，店舖阻街加重刑罚后，整体衞生及店舖阻街情况大为改善，但并不代表政府可以在人手上大幅减省，因为有些黑点仍然需要巡查，希望透过巡查令这些店舖黑点不会复发，此方面的资源投放仍然有需要。

吴文杰亦强调乱抛垃圾及废物弃置的执法力度没有减少，署方仍然很重视这方面执法。他解释发出告票数目少，投诉数字却高的原因，很多时候投诉情况可能是几个人投诉同一地点，变相可能与发出告票数目不一定成正比。

旅游界江旻憓表示，「农+乐」农场计划推出至今，进度评估指大约七成农场反映收入有提升，关注相关提升来自体验活动，抑或单纯农产品销售。至于有计划推展「渔+乐」，发展以「一船两用」模式营运，她关注该示范项目会否与旅游业界对接共同规划，包括会否资助开发标准化导赏内容，或培训渔民转型为导赏员，以确保体验质量，而非单纯坐船出海。

渔农自然护理署署长黎坚明表示，署方透过简单问卷调查，整体而言农场在加入计划后收入或业务均有增长，但未有细分增幅是来自销售增加，抑或其他相关联同有关活动增多。署方相信两方面应皆有贡献，因整个体验希望推广农产品，形容是相得益彰。

至于「一船两用」，黎坚明表示，当局透过「渔业持续发展基金」资助，计划改装两条渔船，与业界商讨后认为适合做「渔+乐」计划，希望数月后渔船完成改装后，将有示范作用，让其他渔船改装时，了解海事处对安全的要求。

黎坚明续指，基金除资助改装费用外，亦资助一个社会企业，在改装完成后开办旅游项目，希望 透过先导计划测试市场反应。署方欢迎与旅游业界对接，待计划成熟后，希望业界协助推出旅游产品，带动休闲渔业发展。另外，署方持续好几年进行渔民培训，包括对导赏方面认识、待客态度与技巧，以至商业营运导赏团的基本知识，都有一直透过培训计划提供予渔民。

记者：曹露尹