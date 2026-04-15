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易通行︱过去3年逾3万宗欠缴隧道费个案 最多一宗欠交27万 9宗个案已发扣押令

社会
更新时间：18:46 2026-04-15 HKT
发布时间：18:46 2026-04-15 HKT

「易通行」不停车缴费服务于2023年开展，逾期缴交隧道费会衍生附加费并有可能影响车辆续牌。运输署回复立法会议员提问时表示，于2024年、2025年及今年(截至2月)，分别向法庭转交约8800宗、18000宗及3800宗欠缴隧道费个案。截至今年2月，按个别登记车主被裁判法院追讨金额计算，最高的10人被追讨的交易宗数介乎约90宗至220宗，涉及最高金额一宗个案达27万元。

运输署表示，按既定程序将欠缴隧道费的个案交予裁判法院处理，裁判法院正陆续审理欠缴隧道费及附加费的案件，向涉案的登记车主发出命令，要求他们就每宗个案向裁判法院缴付所有欠缴款额(包括隧道费、首次附加费175元及额外附加费350元)，以及相关罚款和讼费。

最高10人被追讨交易宗数90至220宗  总金额介乎10万至27万

运输署于2024年、2025年及今年(截至2月)，分别向法庭转交约8800宗、18000宗及3800宗欠缴隧道费个案。截至今年2月，按个别登记车主被裁判法院追讨金额计算，最高的10人被追讨的交易宗数介乎约90宗至220宗，涉及总金额介乎约100,000元至270,000元，当中有1名登记车主已全数缴清法院追讨的金额。

运输署指最高的10人被追讨交易宗数介乎约90宗至220宗，涉及总金额介乎约100,000元至270,000元。资料图片
运输署指最高的10人被追讨交易宗数介乎约90宗至220宗，涉及总金额介乎约100,000元至270,000元。资料图片
除了一宗已清缴个案外，裁判法院已就其余9宗未缴付／部分缴付个案发出财物扣押令。资料图片
除了一宗已清缴个案外，裁判法院已就其余9宗未缴付／部分缴付个案发出财物扣押令。资料图片

裁判法院已就其余9宗未缴付／部分缴付个案发出财物扣押令，除非法院追讨金额获清缴，否则会由执达主任扣押及售卖车主财物以追收欠款。

另外，过去3年，隧道费服务商共收到约40000宗申请隧道退款个案，当中34000宗获接纳，主要原因为车辆的车牌号码怀疑被人非法盗用、车牌号码不清晰或付款平台因网络连接不稳定而偶尔重复扣款等。随著隧道费服务商不断改良自动车牌识别系统、加强培训前线员工准确辨认车牌的技巧、以及要求个别车主更换号码有欠清晰的车牌，需要安排隧道费退款的个案已有所下降。

过去3年，隧道费服务商共收到约40000宗申请隧道退款个案，当中34000宗获接纳。资料图片
过去3年，隧道费服务商共收到约40000宗申请隧道退款个案，当中34000宗获接纳。资料图片

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