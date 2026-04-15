继女疑自13岁起屡遭继父非礼强奸 控方指被告为家庭经济支柱 事主哑忍多年终揭发

中年继父12年前到广东度假时涉嫌非礼13岁继女，其后1年多性侵日益严重，经常在寮屋住所强奸继女，直到2021年8月2人起争执后，继女迁出住所。继女及后向男友透露事件，男友觅社工求助后报警处理，继父前年被捕。继父今日于高等法院否认2项非礼、1项向16岁以下儿童作出猥亵行为及2项强奸合共5罪，在7男陪审团席前开审。

控方开案陈词指，母亲与前夫育有1子1女，其中女事主X 2000年生于香港，母亲离婚后抚养X，2007年在内地与被告P.S.再婚，诞下2子，母亲2011年取得单程证来港团聚，同居于新界某寮屋。2014年4、5月左右，被告与X等回广东度假，期间被告曾抚摸时年13岁事主乳房。翌年3月被告在住所中用手指插入X阴道。翌月被告爬到X身上摩擦阳具，时常要求事主手淫。同年6、7月被告要求X为自己手淫，被告再脱去双方衣物，尝试性交，惟因X未经人事而未竟全功。

此后被告变本加厉，经常强奸X，由于事主仍然在学，家庭依赖被告为生，而且X份属继女，不欲引起麻烦，故哑忍多年。性侵直到2021年8月2人起争执，X迁出住所为止。X其后向男友透露事件，男友再向社工求助后报警处理，继父前年被捕。

案件编号：HCCC241/2025

法庭记者：陈子豪