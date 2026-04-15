旅发局：首季录1,431万访港旅客按年增17% 内地客占1,108万人次升20%

香港旅游发展局今日（15日）公布，3月访港旅客达435万人次，按年增长14%，当中非内地旅客占27%，首季录得1,431万旅客访港，按年增加17%。旅发局相信，3月多项国际级艺术盛事成功吸引国际旅客，如：巴塞尔艺术展香港展会（Art Basel Hong Kong）、艺术中环展会（Art Central）、ComplexCon Hong Kong，而首季内地旅客增长则受惠于连串大型活动及节庆宣传。

首季旅客量达1431万人次

旅发局数据显示，今年首季（一至三月）访港旅客量录得1,431万人次，按年增加17%。其中，受惠于期内本港连串大型盛事，以及针对新春长假的推广效应，中国内地旅客占1,108万人次，按年增长20%。

与此同时，随著本港航空运力平稳增长，并迎来多艘国际邮轮，季内长途市场旅客量亦录得19%的按年增幅，达99万人次。

旅发局：中东情况或会令旅游市场出现波动

旅发局表示，未来数月将密切留意中东情况发展，指其或会令旅游市场出现波动，届时将灵活调拨资源以发挥最大推广效益。