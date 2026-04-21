4.25全港戏院日︱明午12时起公开发售 戏票划一收费$30 即睇上映中的金像奖得奖电影
发布时间：17:35 2026-04-21 HKT
【全港戏院日/香港电影/港产片/再见UFO/风林火山/捕风追影/像我这样的爱情/女孩不平凡】「全港戏院日」本周六（25日）举行，全港52间商业戏院所有场次，不论任何放映格式及影院类型，戏票均划一票价30元。戏票明日（22日）中午12时起，陆续于各大戏院票房及网上售票网页公开发售，每人每次限购4张。
4.22中午12时起发售 每次限购4张
香港戏院商会理事长袁彦文表示，「全港戏院日」不仅是每年电影文化盛事，更是全城受惠的「多赢方案」，以去年为例，单日就吸引了约19.5 万人次入场，有效带动戏院周边商场、餐饮及零售商户生意，鼓励市民外出消费，成功连结了戏院、商户和市民，为本地经济和社区带来了实质的益处。戏院日更为家庭及朋友提供一个享受共聚时光的节目，有助凝聚社区氛围、传递正面讯息。
他又指，直至4月中，香港戏院票房较去年同期升近4成，当中港产片表现不错，认为「只要有好电影，观众自然会入戏院睇戏」，预计今年会有50至60部电影可让市民选择，期望可吸引约20万观众。
目前上映中的金像奖得奖电影：
《再见UFO》：
- 最佳电影
- 最佳导演：梁栢坚
- 最佳女配角：衞诗雅
- 最佳原创电影歌曲：〈华富一号〉作曲：崔展鸿 填词：梁栢坚 主唱：黄淑蔓
- 最佳编剧：江皓昕、钱小蕙
《风林火山》：
- 最佳男配角：杜德伟
- 最佳原创电影音乐：坂本龙一、Nate Connelly
- 最佳剪接：张叔平
- 最佳摄影： Sion Michel、Richard Bluck
- 最佳音响效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana
- 最佳美术指导：麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees
- 最佳视觉效果：伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞
- 最佳服装造型设计：苏柏杰、王汁
《捕风追影》：
- 最佳男主角：梁家辉
- 最佳动作设计：苏杭
《像我这样的爱情》：
- 最佳女主角：廖子妤
《女孩不平凡》：
- 最佳新演员：邓涛
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廖子妤: 冀市民入场享受大银幕独有震撼
活动大使、演员廖子妤表示，戏院对她而言意义非凡，不只是观影的地方，更是她透过不同角色同观众分享故事的空间，希望透过「全港戏院日」令市民更愿意入戏院，爱上戏院文化，享受大银幕独有的震撼与氛围，感受电影力量。
戏院日入场人士较平日多3倍
文体旅局文创产业发展处文创产业专员黎细明表示，「全港戏院日」成功让更多市民接触电影，培养观影文化。她指，戏院日入场人士较平日多3倍，过去三届活动吸引逾 60万人次观影，约4,400万票房，反应热烈。她称，今年第一季已有本地电影突破亿元票房，复活节档期票房更较去年同期倍增。政府期望好势头持续，并呼吁市民于4月25日踊跃入场支持香港电影并带动周边消费。
她又指，「全港戏院日」不只是提供较优惠的票价，更重要的是希望带领大家重回戏院，重新体验在电影院观影的独特感受，强调戏院观影是一种值得继续支持、值得保留的传统与经验。
「全港戏院日」由香港戏院商会主办、文体旅局辖下文创产业发展处及电影发展基金资助。
记者、摄影：郭文卓