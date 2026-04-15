全港戏院日︱4.25举行  戏票划一收费$30  4.22中午起公开发售

由香港戏院商会主办、文体旅局辖下文创产业发展处及电影发展基金资助的「全港戏院日」，将于4月25日举行。当日全港52间商业戏院所有场次，不论任何放映格式及影院类型，戏票均划一票价$30。戏票将于4月22日中午12时起，陆续于各大戏院票房及网上售票网页公开发售。

戏院票房较去年同期升近4成

香港戏院商会理事长袁彦文表示，「全港戏院日」不仅是每年电影文化盛事，更是全城受惠的「多赢方案」，以去年为例，单日就吸引了约19.5 万人次入场，有效带动戏院周边商场、餐饮及零售商户生意，鼓励市民外出消费，成功连结了戏院、商户和市民，为本地经济和社区带来了实质的益处。戏院日更为家庭及朋友提供一个享受共聚时光的节目，有助凝聚社区氛围、传递正面讯息。他又指，直至4月中，香港戏院票房较去年同期升近4成，当中港产片表现不错。

戏院日入场人士较平日多3倍

文体旅局文创产业发展处文创产业专员黎细明表示，「全港戏院日」成功让更多市民接触电影，培养观影文化。她指，戏院日入场人士较平日多3倍，过去三届活动吸引逾 60万人次观影，约4,400万票房，反应热烈。她称，今年第一季已有本地电影突破亿元票房，复活节档期票房更较去年同期倍增。政府期望好势头持续，并呼吁市民于4月25日踊跃入场支持香港电影并带动周边消费。

她又指，「全港戏院日」不只是提供较优惠的票价，更重要的是希望带领大家重回戏院，重新体验在电影院观影的独特感受，强调戏院观影是一种值得继续支持、值得保留的传统与经验。

廖子妤: 冀市民入场享受大银幕独有震撼

活动大使、演员廖子妤表示，戏院对她而言意义非凡，不只是观影的地方，更是她透过不同角色同观众分享故事的空间，希望透过「全港戏院日」令市民更愿意入戏院，爱上戏院文化，享受大银幕独有的震撼与氛围，感受电影力量。

记者、摄影：郭文卓

