都大男生涉持刀袭击女友 被控伤人罪准保释6.24再讯
更新时间：13:10 2026-04-15 HKT
发布时间：13:10 2026-04-15 HKT
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都大心理学男学生涉嫌3日前在荃湾横龙街的工业大厦，手持刀锋约15厘米的陶瓷刀袭击女友，被控伤人罪。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，控方申请押后至6月24日再讯，待取事主的伤势报告及被告的两份精神科报告，以决定被告是否适合答辩，辩方由大律师关文渭申请保释候讯，获裁判官陈慧敏批准，被告准以7千元现金保释，期间不准离港、间接或直接接触证人及须到警署报到。
18岁被告林子信，报称香港都会大学心理学系一年级学生，被控伤人罪。控罪指，林于2026年4月12日，在荃湾横龙街正好工业大厦25楼某室非法及恶意伤害王佩欣。
案件编号：WKCC1669/2026
法庭记者：黄巧儿
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