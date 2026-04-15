屯马线列车上10分钟摸两女臀部 中大男生认非礼囚10天 官指对公共车厢内非礼零容忍

20岁中大男学生今年3月乘搭屯马线时，在列车车厢内先后触摸两女乘客的臀部及迷你裙摆，犯案过程遭事主拍下流传网上，男学生自首后称因「好奇」及「失平衡」而犯案，坦言会寻求心理辅导。男学生早前承认两项猥亵侵犯罪，今早于西九龙裁判法院求情指就读中文大学生物医学，有美好前途。裁判官陈慧敏指，被告在10分钟内非礼两人，案情严重，法庭要保护公共交通工具上的女乘客，须向社会大众声明「公共车厢猥亵侵犯系零容忍」，终判处被告监禁10天。

求情指幼时遭家暴造成创伤 犯案后已知错

报称学生的被告黄晋灏，被控两项猥亵侵犯罪。控罪指他于今年3月22日，在港铁屯马线（屯门方向）列车车厢内，猥亵侵犯X及Y。

辩方求情时指，被告的感化官报告正面，显示被告是年轻大学生，自幼遭受父亲家暴，父亲更会在被告面前袭击母亲，因而对被告造成创伤，被告在破碎家庭成长，亦不懂得表达自己，惟案发后被告选择自首，勇于面对犯下的罪行，亦明白确实做错事，自行寻求明爱社工服务处理自身的性犯罪问题。辩方续指，被告在中文大学就读生物医学，有美好前途，报告亦建议法庭判处18个月感化令。

控方则补充，感化官报告中显示被告维持因车厢出现意外才触摸事主X的说法，另强调自己是无心之举，更坦言除本案外另有其他相类的行为。

官：若非事主拍下片段揭发事件将不了了之

陈官判刑指本案具严重性，上次索取感化官报告前已明言「唔排除判处监禁」，被告在10分钟内于公共交通工具上非礼两名女事主，若非遭事主拍下片段揭发其罪行，被告犯案之举便不了了之。尽管报告显示被告有真诚悔意，亦是自行投案及坦白认罪，惟初犯与年青非本案有效的减刑理由。陈官直指，法庭「要保护公共交通工具上嘅女乘客」，须向社会大众声明「公共车厢猥亵侵犯系零容忍」，终判处被告监禁10天。

案情指，两名女事主X及Y与被告并不相识，在今年3月22日晚上11时许，X乘搭地铁屯马线往屯门方向，X站在车厢闸门旁边，当列车到达南昌站时，X感到有人从后以手非礼其左边臀部约5秒，X随即扭头转身，便看见被告的左手在其臀部附近，X当时因为感到惊慌而走开，并未有报警。

被告车上摸臀捉裙摆行为遭拍下放网上翌日自首

同日同车厢内，女事主Y倚靠车厢门边玻璃隔板及扶手，Y留意到被告与自己站得很近。当列车驶到荃湾西站时，Y发现有人从后捉自己的迷你裙摆约12秒。Y因感到惊慌而作声，被告亦在荃湾西站下车，而X目击事件，并拍下影片。当被告下车后，X告知Y事情的经过，二人随即计划在翌日报案。

在X及Y报案前，涉案影片已被发布在社交媒体，故被告于翌日自行到警署自首。被告在警诫下承认因好奇而非礼Y「呀sir，我当时好奇，捉住个女仔裙脚」。在录影会面下，被告再承认因「失平衡」捉X臀部，称因「控制唔到」而继续触摸X臀部数秒，又指「会揾心理医生求助」。

案件编号：WKCC1387/2026

法庭记者：黄巧儿