宏福苑听证会｜揭999通报机制过时 警方传真报警资料予消防 杜淦堃质疑：传真机已几乎被淘汰

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（15日）举行第12场听证会，亦是第二轮听证会的第4场。大火当日有市民致电999求助时，接通不到消防便断了线。消防处副消防总长（行动支援及专业发展）黄思律称若等不到接驳至消防，警方有机制以纸本形式传真至消防通讯中心。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃质疑传真机在社会上已几乎被淘汰，并非最高效。

对于在大火当日市民致电999求助时，很多情况下是等不到接通至消防便断了线，消防处副消防总长（行动支援及专业发展）黄思律称，若等不到接驳至消防，警方有机制将资料交予消防，现时做法是以纸本形式传真至消防通讯中心，有消防人员负责阅读。他又承认，最佳的做法警方与消防可直接从系统分享，但有关系统未做到。

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杜淦堃：传真机非最高效

杜淦堃指出，传真机在社会上已几乎被淘汰，并非最高效。黄称，早期传输方法选择不多，除了传真，就只能透过电话联络。

委员会主席陆启康指，等候接驳的过程中，警员向求助者取资料，是好做法，「横掂都系等」。杜续指，原意是尽快接驳消防，故警方不应取讯息，问题是求助人给讯息予警方，但消防不会依赖有关讯息，令求助者要重复讲多次。

对于求助者断线，黄思律指，求助者断线，警方可以回拨求助者，或由警员口述，或者传真，但消防没有指引规定警方如何工作。杜指出，消防警方之间没有沟通机制。黄称不同意，消防警方没有书面机制，但实际运作上有机制，警方可透过电话、其他电话线或传真方法。杜指，若没有白纸黑字机制，前线人员可有不同做法，若没有白纸黑字机制，令前线人员工作难跟进。黄反称，入职训练时，已有与警察有紧密联系。

陆启康问，今次出现接通警方但未能去到消防的樽颈，故是否应有机制处理。黄称同意要探讨处理方法，需要完善机制。

消防承认欠书面指引

杜指出，曾有案例是求助者致电警方后线路中断，但消防线路仍未接通，警员一直留守线上，最终接通后以口头方式将火警资料转述予消防同事，问「呢个系唔系你哋指引里面嘅做法。」黄思律指「冇呢个嘅指引，我哋冇一个指引规定报警上点样做嘢。 」

黄思律强调，消防通讯同事入职时会接受训练，了解警方的报案中心运作，双方亦有紧密联系。杜再问是否应就每一个动作订立书面指引时，黄回应称：「如果今日你话可唔可以写返低，但系咪要就住每一个动作都要写返低？」他续指「我哋就住呢样嘢，一定会再同警方去联系返，睇吓点样喺双方都可以做好啲。」

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：卢江球