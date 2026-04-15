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宏福苑听证会｜独立委员会或升格？陆启康：过早公布并非聪明做法

社会
更新时间：11:34 2026-04-15 HKT
发布时间：11:34 2026-04-15 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（15日）举行第12场听证会，亦是第二轮听证会的第4场。独立委员会主席陆启康表示，已留意到有意见建议将委员会转为法定调查委员会，委员会将在稍后详细交代，并强调调查有策略，进度理想，不会因惧怕任何人而调整方向。

委员会或转为法定调查委员会

陆启康于会前表示，已留意到有意见建议将委员会转为法定调查委员会，以传召不愿作供的人士。他指出，各种调查方法均有利弊，委员会已有其调查策略，过早公布并非明智之举，最终将视乎调查进度而定。

陆启康强调，委员会的调查进度理想，将向公众展示其全面性，绝不会因「怕调查任何人」而改变调查方向。

证人供词将上网

陆启康又称，所有证人均已向委员会及警方提交供词，内容会纳入考虑，但不会在听证会上宣读。为增加透明度，过去及未来的证人供词，均会上载至委员会秘书处网站。不过，由于供词涉及敏感资料，需时处理隐蔽，故上载需时。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：卢江球

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