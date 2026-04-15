香港律师会继续第三天北京公务访问  到天安门观礼升国旗仪式

香港律师会理事会及秘书长组成的20人代表团，继续在北京进行第三天公务访问。今日（15日）是「全民国家安全教育日」，清晨4时，香港律师会会长汤文龙律师偕同一众理事已由酒店出发，前往天安门广场观礼升国旗仪式。

香港律师会在社交平台发文指，今晨北京东城区清晨气温只有约9度，寒意犹在。当国歌奏起，国旗在晨光中冉冉升起、迎风飘扬，现场气氛庄严肃穆。代表团能够在首都的重要地标见证这一时刻，深感荣幸与自豪。衷心感谢中央港澳办和中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室的悉心安排。

巧遇逾200名于北京交流学习小六学生

观礼期间，代表团巧遇逾200名来自英华小学的小六学生，他们正于北京进行交流学习。两代香港人在天安门广场不期而遇，场面温馨。代表团欣然与同学们合影留念，共同记录这别具意义的一刻——既是见证，更是传承。

今晨观礼正值全民国家安全教育日。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》第十条列明，香港特别行政区应当透过学校、社会团体、媒体及网络等开展国家安全教育，提高香港居民的国家安全意识和守法意识。

香港律师会指，国家安全是社会稳定的基石，是市民安居乐业的保障，也是法治长远发展的前提。作为法律专业人士，深知维护国家安全必须以正义和法治为依归。无论顺境或逆境，法律专业始终在守护这些核心原则中担当重要角色。在国家的坚定支持下，香港法律专业处于独特位置。香港律师会将继续秉持专业精神，为国家法治建设作出切实而有意义的贡献。