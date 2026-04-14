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考车牌︱去年轻型货车合格率不足三成 合并试排期要等158日

社会
更新时间：23:06 2026-04-14 HKT
发布时间：23:06 2026-04-14 HKT

香港考车牌「一take pass」非易事，根据运输署书面回复立法会议员时透露，2025年私家车（合并试）有33,989人应考，惟合格人数仅得11,280人，合格率约为33.2%；同期轻型货车（合并试）应考人次为31,145人，合格人次只有8,914人，合格率仅得28.6%。轻型货车（合并试）应考人数略少于私家车，但合格人数明显更低，导致合格率进一步下降。

考车牌︱合并试排期时间逐步回落

如果考试「肥佬」后要重考，恐怕要等一段较长日子。根据运输署最新数据，2025年12月私家车（合并试）和轻型货车（合并试）的平均轮候日数，虽然有缩短，但仍然要等161及158日。私家车（合并试） 平均轮候日数由1月的205日，持续波动至12月下降161日，全年累积减少44日，其中12月的数字较11月再减少7日。

至于轻型货车（合并试），其平均轮候日数亦由1月的194日，反复回落至12月的158日，全年累积减少36日。单计12月，轮候时间较11月减少5日。

73%「肥佬」考生中签拣快期

为善用因考生申请驾驶考试延期或临时取消考期而腾出的考期空缺（俗称「快期」），运输署设立了重考生快期预约服务。由2023年3月28日起，重考生可登记参加重考生快期抽签，快期空缺以电脑抽签方式分配。由抽签安排开始实施至2025年12月，中签并已拣选考期的人次比率由2023年4月的28%增至2025年12月的73%

84名考牌官编制不变

轮候考试时间长与否，或许与考牌官的人数有关系。根据运输署数据，2025/26年度，运输署驾驶事务组编制共有19名一级考牌主任、65名二级考牌主任及72名其他职系人员，员工开支约为7,745万元。而在2026/27年度，一二级考牌主任编制不变，而其他职系人员会减少至71名，估计能节省25万元薪酬开支。

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