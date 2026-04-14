Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉分饰援交中介及嫖客诱骗少女性交 无业男被控5罪提堂

社会
更新时间：17:51 2026-04-14 HKT
发布时间：17:51 2026-04-14 HKT

36岁无业男涉嫌一人分饰两角，同时假扮援交中介及嫖客，诱使15岁少女与其发生性行为，之后更骗少女交出1.3万元。少女报案后揭发此案，无业男被控以虚假借口促致他人作非法的性行为等5罪，今于屯门裁判法院首次提堂。裁判官押后案件至4月16日再讯，期间被告须还押警方看管。

被告叶家成，报称无业，被控两项以虚假借口促致他人作非法的性行为罪、两项与年龄在16岁以下的女童非法性交罪，及一项以欺骗手段取得财产罪。

控罪指，被告于2026年4月4日，在元朗击壤路12号福业楼2楼银宫酒店以虚假借口，即假扮援助交际中介人，促致女童X在该酒店作非法的性行为；及被告同日同地与15岁女童X，非法性交。被告另于2026年4月8日，在元朗天水围天恩路12号嘉湖海逸酒店以虚假借口，即假扮援助交际中介人，促致女童X在该酒店作非法的性行为；及同日同地与女童X非法性交。

以欺骗手段取得财产罪指，被告于2026年4月5日至4月7日之间，首尾两日包括在内，在香港以欺骗手段而不诚实地取得女童X的港币1.3万元，意图永久地剥夺女童X的财产。

案件编号：TMCC698/2026
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
6小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
影视圈
3小时前
恒大许家印当庭认罪。
01:38
恒大集资诈骗案一审开庭 许家印当庭认罪法院择期宣判
即时中国
6小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
10小时前
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
23小时前
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
影视圈
5小时前