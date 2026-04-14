涉分饰援交中介及嫖客诱骗少女性交 无业男被控5罪提堂
更新时间：17:51 2026-04-14 HKT
发布时间：17:51 2026-04-14 HKT
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36岁无业男涉嫌一人分饰两角，同时假扮援交中介及嫖客，诱使15岁少女与其发生性行为，之后更骗少女交出1.3万元。少女报案后揭发此案，无业男被控以虚假借口促致他人作非法的性行为等5罪，今于屯门裁判法院首次提堂。裁判官押后案件至4月16日再讯，期间被告须还押警方看管。
被告叶家成，报称无业，被控两项以虚假借口促致他人作非法的性行为罪、两项与年龄在16岁以下的女童非法性交罪，及一项以欺骗手段取得财产罪。
控罪指，被告于2026年4月4日，在元朗击壤路12号福业楼2楼银宫酒店以虚假借口，即假扮援助交际中介人，促致女童X在该酒店作非法的性行为；及被告同日同地与15岁女童X，非法性交。被告另于2026年4月8日，在元朗天水围天恩路12号嘉湖海逸酒店以虚假借口，即假扮援助交际中介人，促致女童X在该酒店作非法的性行为；及同日同地与女童X非法性交。
以欺骗手段取得财产罪指，被告于2026年4月5日至4月7日之间，首尾两日包括在内，在香港以欺骗手段而不诚实地取得女童X的港币1.3万元，意图永久地剥夺女童X的财产。
案件编号：TMCC698/2026
法庭记者：雷璟怡
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