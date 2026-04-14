政府拟年中试行渗水检测新程序 最快14日发维修通知 未遵可追讨1.7万元检测费

为加快处理楼宇渗水，政府计划于今年年中以试行方式，在全港实施调查私人楼宇渗水的新检测程序。政府发言人表示，先导计划下，政府向楼上渗水单位发出维修通知的时间，由原先接获举报起计约71个工作日，大幅缩短至约14日，令楼上业主能及早维修。同时，政府亦积极推动以调解方式，解决住户之间关于渗水的争议，冀减少需要政府介入情况。

目前，政府处理楼宇渗水争议问题主要基于《公众衞生及市政条例》（第132章）下，食环署向引致渗水的单位业主（主要是楼上业主），发出「妨扰事故通知」着令业主减除渗水妨扰，并就不遵从的个案考虑提出检控。由于门槛问题，政府现行做法会进行连串详细检测，确定无其他合理疑点情况下，才按法定权力向楼上业主发通知。

或追讨检测成本费约1.7万元

现时，渗水办会分三阶段调查：第一阶段，派员用电子湿度仪量度确认渗水存在；第二阶段，进行排水管色水测试和渗水位置湿度监测；若上阶段调查未能找出渗水源头，会进行第三阶段专业检测，包括地台蓄水测试、洒水测试，及使用红外线分析仪、微波断层扫描等技术测试后，才发出「妨扰事故通知」，整个流程需时大约71个工作天。

发言人指出，当局去年共发出约5,000张「妨扰事故通知」，当中超过99%确定是楼上单位渗水。为促使业主尽快履行妥善维修物业的责任，渗水办将试行新检测程序，政府人员在第一阶段已经会用红外线分析仪配合原有的电子湿度仪，初步确定楼上是渗水源头后，随即向上层单位发出「建议维修通知」，要求楼上业主在时限，一般为28个历日内，自行检测和完成维修，流程大幅缩短至14个工作天。

假如「建议维修通知」时限届满后渗水持续，渗水办将同步进行原先的第二及第三阶段测试调查，确定楼上是渗水源头后发出「妨扰事故通知」，并会向上层单位追讨相关检测的成本费用，现时估计不少于1.7万元。发言人表示，其实现行做法下，渗水办自行承担相关成本费用，但政府希望给予诱因让楼上业主尽快进行检测维修的同时，让业主能够履行相关楼宇安全及保养的责任，而非依赖政府。

培训物管人员任调解员

同时，政府亦积极推动以协商及调解方式，解决渗水纠纷，包括推出「物业管理公司协助处理住宅楼宇渗水计划」，现时已有250间屋苑的物管公司参与。过去3年，经物管公司通过调解协商，或公用地方进行改善工程等，得以成功解决的渗水个案占七成，成效显著。

发言人指，政府冀进一步宣传调解文化，包括培训物管人员担当调解员角色，协助包括要求楼上处理渗水问题、就因渗水问题墙身家私物品损坏的赔偿等常见争拗，在无须政府介入下妥善解决，扭转以往「渗水就只会揾渗水办」的风气。

记者：赵克平