社交平台发布53则具煽动意图帖文 六旬法轮功成员认罪入狱1年 官斥：公然挑战国家政权

法轮功成员于2024至2025年间多次透过社交平台Facebook，持续发布53则具有煽动意图的帖文。涉案六旬退休老翁承认明知而发布具煽动意图的刊物罪，总裁判官苏惠德判刑时指，被告在成为法轮功信徒后，误信中共活摘法轮功学员器官的传闻，因而在毫无事实根据的情况下在网上抹黑中央，散布具煽动意图的帖文，被捕后更以言论自由辩解，公然挑战国家政权，判处监禁1年。

61岁被告庄伟文，报称退休人士，承认明知而发布具煽动意图的刊物罪。

案情指，警方在进行网上巡逻时，发现被告在2024年3月26日至2025年11月29日期间（包括首尾两日），在社交媒体Facebook上发布53则有关煽动内容的帖文及照片，其Facebook头像更用了「天灭中共，天佑香港」的字句，帖文大多数主张解散中国共产党及推动香港及台湾独立，企图引起他人对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛。当中的帖文包括「我觉得中共在这几年会分崩离析，香港极有可能会独立成国」、「最大天意就是天灭中共」、「中共不灭，中国就完」、「只有中共解体，台湾才会安全」、「我支持台湾独立」、「全面围堵中共，中共死期近已」、「无办法改变中共颠覆的事实」等。

控罪指，他于2024年3月26日至2025年11月29日期间（包括首尾两日）在香港，明知刊物具煽动意图而发布该等刊物，即在社交媒体平台「Facebook」发布陈述、相片及/或图片，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛；对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项或在特区依法制定的事项；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：WKCC125/2026

法庭记者：黄巧儿