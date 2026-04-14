贸发局推「出海全球通」 马时亨：八成内地企业计划经港出海 香港成「走出去」首选平台

贸易发展局今日（14日）举行「出海全球通」启动仪式。「出海全球通」提供四大支援，促进内地企业对接本港专业服务供应商，强化香港助内地企业「走出去」的平台角色。贸发局主席马时亨指，逾八成内地企业计划透过香港「出海」，足证香港是内地企业「出海」首选服务平台。

贸发局透过「出海全球通」 降低内地企业「走出去」门槛

马时亨致欢迎辞时表示，今年初局方在内地向约2,000家企业进行调查，当中有83%受访企业表示，有计划透过香港的专业服务「出海」，较2023年的62%显著上升，足证香港是内地企业「出海」首选服务平台。

马时亨表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，贸发局会透过新推出的「出海全球通」发挥香港国际化专业服务优势，降低内地企业「走出去」的门槛。

丘应桦：出海专班招揽具战略价值内地企业来港发展

商务及经济发展局局长丘应桦指，出海专班会积极推进各项工作，包括招揽具战略价值的内地企业来港发展，也会持续在香港和内地举办不同产业主题的推广对接活动，更会邀请内地企业参与外访考察。

「出海全球通」落户贸发局中小企服务中心

「出海全球通」落户位于湾仔会展的香港贸发局中小企服务中心，提供四大支援，包括建立跨界别专业服务平台促进企业对接，设立「出海全球通」专区提供咨询服务，在内地商贸推广活动加入「出海全球通」元素宣传本港出海平台优势，以及善用贸发局环球网络为企业提供线上线下支援服务。

现场有内地企业代表分享经香港拓展海外业务的经验。传化集团副总裁姚晨蓬指，局方带公司参加不同会议和高峰论坛等，为企业带来潜在合作伙伴和客户。他笑言，十分感谢贸发局全程提供「保姆式服务」。

记者、摄影：周育莹