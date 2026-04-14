六旬翁不堪婚变反锁家中图自杀 向破门拯救消防员泼通渠水 认罪囚32个月

六旬退休老翁2023年不堪婚姻破裂，企图自残，警方到场时反锁自己在石篱(二)邨住所内，消防员多次尝试破门，期间老翁一度开门手持菜刀及通渠水，后来突然向外淋泼通渠水，泼中2名消防队目及消防员，手脚受伤起水泡，其后空手步出门外方被制服。老翁今早于高等法院承认1项蓄意淋泼腐蚀性液体罪，妻女撰文求情希望法庭轻判，让家庭早日团聚。法官杜丽冰考虑到被告没有预谋，重犯机会低，判囚32个月。

求情称因婚姻破裂失控犯案

被告张伟文承认1项蓄意淋泼腐蚀性液体罪。法官引述辩方求情指，被告生于内地，学历至小三，1979年来港工作，任职扎铁工人，直至2002年因罹患长期病患而提早退休，后来患上胃癌，依赖综援及妻子过活。辩方又指被告与前妻前年离婚，育有2女，幼女患有轻度智障，案发因婚姻破裂失控犯案，庆幸消防员伤势不重，妻女亦撰文求情希望法庭轻判，让家庭早日团聚。法官判刑指2名受伤消防员履行职责，打算入内拯救被告，却因此无辜受伤，法庭不能轻视。法官考虑到被告犯案没有预谋，初犯而且重犯机会低，以4年监禁为量刑起点，认罪扣减至32个月。

不堪婚变利剪指颈反锁屋内

案情指，被告张伟文夫妇及幼女原同居于石篱(二)邨石荣楼某单位，妻子2023年7月23日迁出单位。长女6日后上门探访父女2人并留宿，翌日下午4时半返回单位时，看见被告独坐梳化上，持利剪指向自己下腹，长女遂报警求助。警员到场查问时，被告透露婚姻破裂，夫妻2人正考虑离婚，因此被告打算自杀。当被告看见警员时，突然情绪激动，将利剪指向自己下腹及颈项，警告长女及警员离开，否则自杀，再反锁自己在屋内，令现场气氛紧张。

消防到场欲破门入屋遭被告泼腐液

被告曾多次打开木门，当时手持菜刀及通渠水。消防员其实到场打算破门入内，惟被告每每开门大叫。下午5时45分，消防员打算第7次破门时，被告突然打开木门，向外淋泼腐蚀性液体，2名消防队目及消防员被泼中，手脚受伤，送院治理。被告晚上7时许先后两度持通渠水或菜刀冲出门外，要求警方离开，警员警告不果，一度喷射胡椒喷雾，被告其后折返屋内。被告7时38分再次出门，手无寸铁，要求会见长女，警方马上上前制服并拘捕被告。消防队目手脚多处起水泡，告假数日；消防员则只有轻微化学烧伤，翌日出院。被告在录影会面中坦承自己淋泼通渠水，对自己因为家事失控令消防员受伤一事深感抱歉，表明愿意承担责任。

案件编号：HCCC159/2025

法庭记者：陈子豪