竞委会「玩 ‧ PO ‧ 竞」漫画创作挑战赛2026 吸引107间学校逾千学生参加

竞争事务委员会（竞委会）早前推出新一届的旗舰青少年教育活动，「玩 ‧ PO ‧ 竞」漫画创作挑战赛 2026 ——善用 AI 激发创意（挑战赛）」，邀请全港中学生创作漫画故事，推广公平竞争的理念及《竞争条例》。挑战赛反应热烈，吸引了来自107间学校，合共逾千名中学生报名参加。

竞委会于上周六（ 11日）举行了工作坊，为挑战赛揭开序幕。参与的学生除了学习到有关《竞争条例》（《条例》）的知识外，活动更邀请了人气KOL全慧利（Heiri Jun）及插画家「大Y」，分享内容建构策略及故事铺排的技巧。工作坊的另一亮点，是由香港设计师协会副主席许迅，示范如何在创作过程中有效及负责任地使用人工智能（AI）。 学生们反应热烈，不仅于工作坊各环节中踊跃发问，更积极与讲者和其他参赛者互动交流。

挑战赛让学生学习公平竞争重要性

竞委会发言人表示，接触青少年一直是竞委会倡导工作的重要一环，而这挑战赛系列正是其重点活动之一，除了能让学生尽早学习公平竞争的重要性，同时亦帮助他们日后投身职场或创业时，避免从事各种反竞争行为。承接过往的成功经验，竞委会今年再度与青年成就香港部合作，举办是次漫画创作比赛。

发言人续称，今年的挑战赛更加入了新元素，学生在创作漫画的过程中，可使用 AI协助制作。随著AI在青少年群体中越趋普及，挑战赛提供了一个平台，让学生在认识竞争法的同时，亦提升运用 AI 的技巧和操守。竞委会期望，透过结合这两个元素，增添比赛的吸引力，从而鼓励更多学生参与。

这种创新的比赛模式亦获得众多学校及老师鼎力支持，他们除了积极鼓励学生参加外，部分学校更将挑战赛纳入为全级性的教学活动之一。

评审就作品创意、对《条例》理解等项目评分

完成工作坊后，挑战赛的初赛随即展开。各队伍需创作一份漫画作品，展示《条例》如何维护市场竞争，保障商界及消费者的利益。成功晋身决赛的队伍，将于为期7日的网上决战中，在不同的社交媒体平台广泛宣传他们的作品。评审团将根据作品的创意、对《条例》的理解，以及社交媒体的触及人次和互动，进行评分。

初中组及高中组分别设有冠、亚、季军，以及最「竞」人气王奖。各胜出队伍均可获得丰富奖学金以及精美奖座，冠军队伍可赢取港币8,000元的奖学金。

有关挑战赛详情及最新消息，可浏览活动网页。