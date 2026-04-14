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运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试

社会
更新时间：12:21 2026-04-14 HKT
发布时间：12:21 2026-04-14 HKT

运输署计划增发332个俗称「师傅牌」的私人驾驶教师执照，以应付市场对驾驶训练需求。运输及物流局与运输署昨（13日）向立法会提交文件，计划最快于今年5月接受新申请，预计7月可展开相关笔试和路试。如申请人数超出拟发牌照数目，署方将以抽签形式决定处理申请的先后次序。

有效执照低于基准九成 运输署：须补充师傅供应

根据运输署于2025年进行的检讨，现时三个级别的私人驾驶教师执照有效数目，均跌至低于基准水平的九成。署方认为有需要补充教车师傅供应以填补缺口，早前已就建议与业界沟通，获业界普遍接受及认同。

七成半属公众配额 供合资格公众申请

在拟新增的332个执照中，约七成半（248个）属于「公众配额」，供合资格公众申请；其余84个则为「驾驶教师配额」，供持有其他组别牌照的师傅、指定驾驶学校及专营巴士公司现职师傅等申请。

按车辆组别划分，新牌照分配如下：

  • 第一组别（私家车及轻型货车）： 共214个（160个属公众配额）

  • 第二组别（小型巴士及巴士）： 共50个（37个属公众配额）

  • 第三组别（中型、重型货车及挂接式车辆）： 共68个（51个属公众配额）

两类配额师傅「考生合格率」相若

文件透露，署方检视了去年的记录，发现由「公众配额」及「驾驶教师配额」两类师傅所训练的考生合格率大致相若，反映两者教学表现及质素相当。当局指出，设立公众配额可保障新人入行，有助提升行内的竞争力和服务质素。

申请「师傅牌」有何资格？

1.在紧接申请的日期之前一直持有私家车及轻型货车的有效正式驾驶执照最少三年（(GP1) 组别一：私家车及轻型货车）
2.在紧接申请的日期之前起计过去五年内没有就《道路交通条例》（第374章）第36、36A、39、39A、39B、39C、39J、39K、39L、39O(1) 或39S条所订的罪行被定罪
3.持有香港永久性居民身份证 

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