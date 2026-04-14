大律师苏信恩涉非礼案新增投诉人 今被加控至5罪 续准保释至5.27再讯

大律师苏信恩涉于2017年8月，两度在西营盘某单位非礼另一人，被控两项猥亵侵犯罪。案件原订今于东区裁判法院答辩，控方指由于有新的投诉人，故申请加控一项非礼罪及两项普通袭击罪获批。苏信恩就加控表示「明白，无异议」，他申请押后待索取控方文件和法律意见，以及与控方作出陈述。主任裁判官张志伟押后案件至5月27日答辩，另批准控方为新投诉人申请的匿名令及禁止报道令。押后期间苏信恩续获准保释。

加控1项非礼与2项袭击罪

32岁被告苏信恩，报称大律师，原被控2项猥亵侵犯罪，指苏于2017年8年30日，两度在西营盘水街25号至35号乐新大厦某室猥亵侵犯另一人，即X。苏今日自行代表，控方就新投诉申请加控1项非礼罪及2项普通袭击罪获批，苏现面对5项控罪。

控方另为新投诉人申请匿名令及禁止报道令，获张官批准，将以「Y」代称该名人士。

苏信恩早前曾向法庭申请匿名处理自己名字，一度获准以字母代称，裁判官之后认为无实质风险使事主身份披露故取消匿名安排。

案件编号：ESCC3164/2025

法庭记者：雷璟怡