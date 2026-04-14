Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委会外佣中介︱获聘外佣接连甩底 港妈苦等5个月无人到任 公司按条款照袋$1.68万服务费

社会
更新时间：10:46 2026-04-14 HKT
发布时间：10:46 2026-04-14 HKT

消委会外佣中介︱外佣聘请过程涉及各种手续，大部分消费者均会透过外佣中介公司处理。消费者委员会每年均接获逾100宗有关外佣中介公司投诉，涉及外佣未能如期到任的替补安排、选定的外佣接连爽约、外佣的语文能力不符预期等。消委会敦促外佣中介公司，应加强与双方沟通，包括全面了解准雇主的需要及外佣经验和能力，以作出适切配对，并尽量核实外佣资料，做好把关角色。

消委会敦促外佣中介核实外佣资料 做好把关

有个案在A公司安排下，投诉人于2月初与1名在港外佣进行视像面试，并于翌日透过即时通讯软件向A公司确认聘用该外佣，及缴付约16,500元服务费。然而到了2月中，A公司表示未能联络该外佣，导致双方未能签订雇佣合约，投诉人随即要求退款，惟A公司不置可否。4日后投诉人再次要求退款，A公司则引用合约条款指已列明外佣有可能悔约，因此不会退款，但可以提供替补人选，投诉人须于60日内选定。

个案一：3名替补外佣 1人不符要求 2人索更高薪酬

然而，3名替补人选中，1人不符合投诉人要求，另外2人则要求比原先悔约的外佣更高薪酬，投诉人认为不公平，因为由接触A公司开始直至确认聘请外佣，皆透过即时通讯软件进行，过程中从未签署合约，直至被拒绝退款后，查阅A公司在她确认聘请第一位外佣前传送的交易文件，才发现外佣爽约公司毋须退款的条款。投诉人认为外佣的替补条款限制消费者的自由度和议价能力，遂向消委会求助，要求全数退回服务费。

消委会关注退款条款对消费者是否公平

A公司回复指，在投诉人确认聘用外佣前，已向她发送服务合约及列明退款和更换外佣条款文件。由于投诉人及后同意交易并转帐付款，合约即告生效，而其情况并不符合退款条件。消委会调停时关注有关退款条款对消费者是否公平，及销售过程中A公司有否让投诉人充分理解并同意相关合约条款，促请A公司再次考虑。经多次商议后，A公司最终同意全数退款，个案得以解决。

个案二：两名外佣接连爽约 港妈苦等5个月仍未成功聘用

另一个案是投诉人罗小姐于7月透过B公司选定外佣后，便缴交14,800元服务费。该外佣原定10月中到港就职，惟及至10月初，B公司表示外佣失联，建议投诉人更换另一名外佣，并指由于新外佣来自另一国家，需要额外收取2,000元手续费，投诉人同意并付费。第二次聘用过程中，双方主要透过即时通讯软件沟通，B公司没提供另一份合约予投诉人签署确认。及至12月中，新外佣原定来港上任，惟同样爽约，令罗小姐顿失方寸。她表示家庭急需外佣协助，照顾有特殊需要的儿子，惟等候5个月仍未成功聘用，遂向B公司提出退款要求却遭拒，于是向消委会求助。

B公司指合约条款列明如外佣爽约可安排免费更换，但不设退款。然而，投诉人表示B公司安排的外佣已两度爽约，对其服务失去信心，消委会遂再次与B公司调停，促请其考虑投诉人体验，重新审视个案。最终B公司同意向投诉人退回一半服务费，投诉人亦接受此安排，个案得以顺利解决。

个案三：外佣英文面试期间有人「通水」 入职后揭英文货不对办

第三个个案为投诉人于C公司安排下，透过即时通讯软件与一名身在外地的外佣进行英语面试。过程中，投诉人留意到外佣那边不时有另一把声音协助其回应，令投诉人对其英语能力感到担忧。C公司职员解释指外佣因怯场才需要他人陪同，投诉人再特意查询外佣的英语水平，获职员确认其英语能力没有问题，足够应付日常沟通，投诉人遂同意聘用该外佣，并支付约14,000元费用。然而外佣履职后，投诉人发现双方沟通困难，外佣未能理解简单英语，难以明白工作指示。其后，投诉人多次尝试联络C公司反映问题及要求跟进均未获回复，遂向消委会求助，希望C公司可以无条件更换一名能够以英语沟通的外佣。

C公司回复指，在招聘过程中已安排面试，让投诉人了解外佣的语文能力，但理解其英语能力与投诉人期望有落差，因此可安排免费更换一次外佣。投诉人其后通知消委会，指已在C公司的安排下与另一名外佣进行面试并会聘用，毋须缴交额外费用，个案得以成功解决。

消委会指，万一遇到外佣爽约等情况，中介公司应尽快通知消费者并提供适切协助。另一方面，由于部分中介公司的合约或会列明客户付费即表示同意条款和安排，毋须再另行签署合约，因此消费者不宜急于付款，应在交易前仔细阅读服务协议或合约，了解退款政策及更换外佣等条款及细则，以保障自身权益。消委会将继续密切留意行业发展，并适时向业界反映消费者的关注，推动业界提升服务质素。

记者：蔡思宇

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
17小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
23小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
生活百科
17小时前
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
家居装修
6小时前
星岛申诉王|结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
申诉热话
17小时前
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
影视圈
18小时前
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
饮食
17小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
4小时前
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don't care」
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don&#039;t care」
即时中国
5小时前