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愉景湾提撤销禁区 南部增设4的士站 区议会今讨论

社会
更新时间：08:00 2026-04-14 HKT
发布时间：08:00 2026-04-14 HKT

现时的士无法进入愉景湾南部禁区，经营者香港兴业提出撤销禁区，并增设4个的士站，以便利居民，并会透过人工智能监察系统，打击违规交通行为；而交通影响评估亦显示，区内道路有足够容量，而咨询期内有约87%人赞成建议，离岛区议会交通运输委员会今日（14日）将讨论有关建议。但至昨晚（13日）为止，有近2000名愉景湾居民在网上联署要求再咨询。离岛区议员周元 谷指，经营者早前发出的文件并非正式咨询，又担心区内的哥尔夫球车与的士争路，会造成危险。

2000居民联署要求再咨询

2014年愉景湾的士禁区放宽，准许市区的士及大屿山的士进入北部二白地区。香港兴业早前向运输署提出撤销愉景湾现有的士禁区，并于愉景湾南部分阶段增设4个的士站，分别设于愉景湾消防局、稔树湾街渡码头、愉景湾高尔夫球会及兴建中的愉景湾多用途中心。
　　
香港兴业指，今年2月至3月进行为期三周的咨询，收到约700份回应，当中87%赞成建议，12%反对，1%表示中立，并收到逾6000个来自愉景湾、坪洲及稔树湾居民支持计划的联署。

香港兴业又称，根据交通影响评估显示，至2037年，愉景湾南部开放后的道路仍有足够容量；区内人工智能监察系统日后可监测交通违规行为，对违规司机发出警告，再交予警方跟进，屡犯则会被禁止进入。

不过，至昨晚为止，有近2000名居民参与网上联署，关注建议将对愉景湾造成交通安全、噪音和空气污染影响，要求立即暂停程序，并展开不少于3个月的咨询，考虑其他替代方案。

区议员忧与哥球车争路危险

周元谷表示，有关「咨询」只是在区内挂出「通知文件」，并非正式咨询，并质疑坪洲居民亦纳入咨询，令支持人数增加。他指出，愉景湾区内没有交通灯，很多人习惯不在过路处过马路，且区内有500个哥尔夫球车牌照，若哥球车与的士争路，将造成危险，要求香港兴业全面咨询愉景湾1万7000名居民。
　　
港岛西立法会议员陈学锋表示，事件争议大，但因设有的士禁区是业主购入物业时的情况，管理公司需要作更全面的咨询，要大多数业主同意才应改变。

运输署回复指，接获愉景湾管理公司的相关建议，留意到管理公司已作地区咨询，亦收到居民的不同意见。

记者 曾伟龙

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