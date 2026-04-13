国际创科展︱运输署展示智慧交通基金资助项目 有平台规模最佳路线 助MiC组件运输

香港国际创科展今日（13日）起一连四日在会展举行，焦点之一的「智慧香港展馆」，展出多个「智慧交通基金」项目。其中由香港大学团队构建，运输MiC组装合成建筑模块的智慧路线规划平台，精确掌握运输路线沿途街道状况，安全运送大型预制组件至工地，提升运输安全和效率，加快建造施工效率。团队表示，透过应用平台，港大西高山宿舍项目仅花两、三周完成运输方案审批，较过往或需时一、两个月大大省时；土木工程拓展署粉岭绕道东段项目的大型天桥模组，更得以尽量预先拼装，再通过双线行车路送至粉岭，减少在工地现场焊接的工作量，节省近1,000万元成本。

港大团队推智慧平台助解决MiC运输难题

香港积极推展MiC组装合成建筑法，惟路面环境相对狭窄，如何安全运送较大的模块，是亟待解决难题。基金资助香港大学团队构建智慧规划平台，利用三维点云和模拟技术，为超长、超宽组装合成建筑模块，选出最安全、高效的运输路线，并量化运输对现有交通流量、车速和延误的影响，提升路线规划、交通评估及运输方案审批效率。平台已应用于6个项目。

也有项目成功于市场出售，配合政策需要。设有可延伸架空结构的车辆，须安装过高警示系统的规定，于去年3月起分阶段实施。基金资助研发吊臂高度及位置监测系统，提示司机吊臂是否过高，避免行驶时吊臂与天桥、路牌等设施碰撞；所配备的云端管理平台，亦让管理人员远程查看吊臂状态及车辆实时位置。机构可申请建造业创科技基金资助安装系统，资助额最高80%。

另外，基金资助香港理工大学建立智能系统，透过实时监察驾驶者行为及心理状况变化，识别驾驶风险。团队指，系统透过监测驾驶者脑部讯号、眼睛活动等进行分析，当侦测到分心征兆，会及早提醒驾驶者专注驾驶。系统仍在研发阶段，未来除了可在车辆安装，亦能用于驾驶训练。

香港大学团队构建运输组装合成建筑模块的智慧路线规划平台。

香港理工大学团队建立智能系统，透过实时监察驾驶者行为及心理状况变化，识别驾驶风险。

运输署：基金目标是便利出行、改善驾驶安全

运输署总工程师／智慧出行方崇杰表示，「智慧交通基金」项目的目标是便利出行、提升道路网路或路面使用效率，以及改善驾驶安全；展馆展出的项目，充分展现如何将创新科技、数字技术、人工智能等，融合日常生活及交通，切合本港社会需要。

方崇杰说，「智慧交通基金」全年接受申请，涵盖道路安全、驾驶行为、交通预测、泊车、车辆安全装置、自动驾驶等范畴。他鼓励更多合资格机构申请基金，推进本港智慧运输发展，「以科技赋能，利民便民。」

政府2021年3月底成立10亿元的「智慧交通基金」，资助企业或机构进行与车辆有关的创新科技研究和应用。截至今年3月底，基金过去五年批出共89个项目，涉及资助约6.19亿元。

记者、摄影：萧博禧