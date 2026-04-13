技工虚报工作经验诈机电署发注册电工牌 判囚两个月

男技工向机电署呈交虚假工作经验，申请俗称「A牌」的电业工程人员A级注册证明书。廉署早前采取代号为「烽火台」的执法行动，其后分案起诉20人多项串谋欺诈罪名，当中包括涉案技工。男技工上月尾于观塘裁判法院承认1项串谋欺诈罪，裁判官刘淑娴今判刑指，本案涉及公众利益及安全，法庭需要维护市民对制度的信心，考虑后判处他入狱两个月。

欲申电工A牌未够经验付费友人换虚假工作证明

被告叶文林，41岁，任职电工，早前承认1项串谋欺诈罪，违反普通法。裁判官刘淑娴判刑时，以监禁4个半月为量刑起点，考虑到被告认罪及各项求情因素，扣减刑期后判处他入狱两个月。

任何在本港进行电力装置工作的人士，必须向机电署注册成为注册电业工程人员。注册证明书共分为5级，当中A级证明书(即俗称「电工A牌」)为入门等级资格，申请人需符合多项要求，包括具备最少5年电工的工作经验。申请人向机电署提交申请表格时，须附上相关工作经验的书面证明，以供署方评核。

案情透露，案发时叶文林欲向机电署申请电工A牌，但自知缺乏工作经验，不符合申请要求，遂于友人介绍下寻求建一电力及室内设计公司(建一电力)东主封德立协助，并向对方支付3万元。

封德立其后于2023年1月初向叶文林提供一份由一间电业承办商发出的虚假工作证明，虚假声明叶文林于2016年9月至2022年11月期间受雇于该间承办商。叶文林最终于2023年1月获批「电工A牌」。

另1被告认罪6月判刑余下18被告周四再讯

另一名被分案起诉的电工罗伟明，61岁，早前在观塘裁判法院承认一项串谋欺诈罪，涉及串谋他人诈骗机电署向他发出「电工A牌」。案件押后至6月25日判刑。

建一电力东主封德立，59岁，以及17名电工，年龄介乎37至66岁，早前亦被分案起诉。封德立被控共26项串谋欺诈罪名，其余被告则各被控1项串谋欺诈罪名。案件押后至本周四在观塘裁判法院再提讯，以待控方将案件转介区域法院答辩。

控罪指封德立涉嫌与同案17名电工及他人串谋诈骗机电署，向机电署讹称该等电工曾受雇于建一电力或另外七间工程公司并从事与电工相关的工作，从而诱使机电署向该17名电工核准及发出「电工A牌」。

廉署调查发现，封德立是建一电力及另外两间涉案工程公司的东主。他涉嫌协助涉案电工伪造五年电工工作经验的证明文件，以便他们向机电署申请注册「电工A牌」。