涉圣诞夜强奸醉娃 两工程师获陪审团裁定罪脱

2022年圣诞夜女子偕友到兰桂坊酒吧作乐时不胜酒力醉倒，翌日早上醒来时发现自己身处酒店，全身赤裸，身旁有两名陌生男子，怀疑自己遭人强奸。2名男工程师涉案被捕，否认1项强奸罪及1项企图强奸罪受审。6男1女陪审团今早于高等法院退庭商议约2小时后，分别一致及以六比一大比数裁定2名被告强奸罪名不成立。

控方指女事主醉酒后被带到酒店遭两被告强奸

53岁首被告张慧豪及37岁次被告林蕴韬均报称为工程师，同被控于2022年12月25日，在香港湾仔轩尼诗道33号皇悦酒店某室强奸及企图强奸女子X。

控方案情指，次被告林蕴韬案发当晚预先预订酒店房并登记入住，两名被告于中环兰桂坊饮酒作乐，首被告张慧豪则尾随醉酒后四围行走的女子X。张慧豪随后扶起X带上的士，前往湾仔皇悦酒店，两名被告合力抱X乘升降机。X忆起有人触摸其大腿及肛门，与人口交及性交，但她因醉酒而无力反抗。法医检验X的衣服时验出两名被告的DNA，X的胸罩内验出两名被告的唾液，纸巾上有X及两名被告DNA，床单上有X的DNA、首被告张慧豪的血迹及精液残迹。

首被告张慧豪曾出庭作证。次被告林蕴韬曾传讯息向首被告张慧豪忆述当日「你突然间打俾我，话系酒店门口等我，带左条竹升妹番来」，控方指两人事前协议「沟到女就玩3P」，张慧豪否认。控方指X当时醉态尽现，离开的士后跌坐地上一段时间，惟张慧豪指X当时可以「自己行」，他只是在旁抱腰 。控方又指出，林蕴韬当时在酒店大堂向张慧豪举起大拇指 ，问及何故，张慧豪指醉酒故不记得。

案件编号：HCCC96/2024

本报记者