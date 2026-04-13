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东亚银行劫案｜51岁美籍男被控抢劫等2罪今提堂 还押至6月候讯

社会
更新时间：16:26 2026-04-13 HKT
发布时间：16:26 2026-04-13 HKT

东亚银行湾仔分行上周五（10日）遭一名持疑似枪械的匪徒行劫，被劫走约3.5万元。男匪徒于一个半小时内落网，他被控抢劫及管有仿制火器等2罪，今被押往东区裁判法院应讯。被告暂时毋须答辩，控方申请撤回仿制火器罪获批。主任裁判官张志伟应申请押后案件至6月9日，待警方作进一步调查，包括指模及枪械化验等。被告无保释申请，保留8日保释覆核权利，他于押后期间须还押。

控方撤回管有仿制火器罪

美国籍被告崔惠良，报称无业，被控各一项抢劫及管有仿制火器罪。被告今身穿黑色上衣应讯，并无律师代表，他表示可「自己处理」。控方申请撤回管有仿制火器罪，表示须待律政司同意才作起诉，获张官批准。

被告另表示不需要担保，惟保留覆核权利，将于4月21日作保释覆核。聆讯期间，被告一度表示「觉得呢件事系误会，我无做过」，他反对押后指时间太迟。

控罪指，被告于2026年4月10日，在湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心地下东亚银行抢劫东亚银行，并劫去港币3万5千550元；以及同日在青衣青康路长青邨青松楼某室管有仿制火器，即两支气枪。

案件编号：ESCC908/2026
法庭记者：雷璟怡

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