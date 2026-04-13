28岁精神病汉病发弑母藏尸床下 认误杀罪判无限期医院令

28岁精神病汉2022年11月在牛头角上邨住所内杀害50岁母亲，藏尸睡床下多日，早前承认阻止合法埋葬尸体罪及误杀罪，案情指母亲失去联络多日后，消防员破门而入发现尸体，被告在录影会面中时而胡言乱语，看到死者照片时承认杀死了「蜥蜴怪」，又曾听到声音促其弑母。法官陈嘉信今午于高等法院判刑指被告案发时躁狂型分裂情感障碍复发，由于被告不太可能遵从非住院治疗，遂判处无限期医院令。

患躁狂型分裂情感障碍难遵从非住院治疗

无业男黄俊杰案发时25岁，现承认于2022年11月30日，在香港九龙牛头角上邨常荣楼某单位谋杀罗彩桥。陈官判刑时交代被告中六毕业，曾在香港专业教育学院修读电脑科学及中文文凭课程，惟因缺乏兴趣遂退学，其后一度任职销售员，而案发时则无业，依靠综援维生。

陈官引述精神科报告指，被告原罹患思觉失调谱系下的躁狂型分裂情感障碍，案发时复发，思维失常，出现幻觉，严重削弱精神行为能力，以致难以分辨对错。报告亦指出被告对自身病情缺乏认知，加上过去曾有暴力行为需要接受治疗，不太可能遵从非住院治疗，社区治疗疗效成疑，为保障被告及社会安全，建议被告留院治疗，防止复发。陈官形容本案为悲剧，被告无法控制病情，无法分辨对错，认为为了保障公众及被告利益有必要判处医院令，遂判处无限期医院令。

被告向警方称母亲曾情绪失控阻止其交女友

案情指，被告双亲1995年于内地成婚，死者罗彩桥2年后诞下被告，2000年母子再到港定居一家团聚。一家三口2009年起居于牛头角上邨常荣楼案发单位，翌年父母离婚后，父亲迁出单位。被告2015年确诊情感性思觉失调症，入院留医逾月，其后定期覆诊，翌年复发，直到案发前1个月最后一次覆诊，当时根据纪录精神状况良好。母子2022年案发时依赖综援维生。

案发前夕死者致电负责跟进被告的联合医院护士，交代被告精神状态恶化，脾气转差，曾经徒手袭击自己，阻止自己离开房间及胡言乱语。护士稍后家访时，被告见状马上离开。

同年11月25日死者致电亲友指被告胁迫自己提供金钱买食物后，删除死者联络人资料，禁止其接触外界，又藏起其锁匙再外出。死者先后致电护士等人查询被告下落，其后再报案求助。死者晚上9时回复警方指被告已经归家，被告接过话筒，回复指之前在女友家中留宿而死者情绪失控，他已向医生要求终止社工服务，看见社工时因心虚才离开。警员其后上门，看到一切如常，被告应门指死者正在休息。被告其后致电2名友人，称不喜欢死者要求社工家访，指死者又再大吵大闹，阻止自己交女朋友。同晚11时许，被告开设聊天群组，对2名友人胡言乱语一轮后自行退出群组。

消防破门发现死者尸体被藏于床下储物格

死者从翌日起失去联络，保安员隔日再上门发现门匙插在门锁上，开门后看到被告立于电视前，交代死者外出不知去向。同月30日下午消防员上门破门而入，被告同样立于电视前，表现冷静合作，消防员终在睡床下储物格中发现死者尸体，当场证实死亡。

被告被捕后，在录影会面中时而胡言乱语，交代死者失去联络的数日间，被告曾在家中各处看到血迹并用死者衣物拭抹，而死者不知所终，一度致电也无人接听，最后得悉床下藏尸后不解何故。被告在另一次录影会面中称每日杀人肢解再藏于房内，看到死者照片时承认杀死了「蜥蜴怪」，不认识相中人，又曾听到声音促其弑母。法医检验死者发现身上有多处瘀伤熨伤，伤势不致命，惟广泛软组织损伤可能导致各种并发症，无法确定死因，或窒息致死。电话纪录显示被告11月26日中午曾搜寻「自卫杀人」、「误杀」等。2名精神科医生诊断后认为被告案发时精神病复发。

案件编号：HCCC145,146/2025

本报记者