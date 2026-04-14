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启德体育园一周年︱园方开放设施推动社区参与 逾5.2万人次订场使用

社会
更新时间：07:45 2026-04-14 HKT
发布时间：07:45 2026-04-14 HKT

作为香港最大型的综合体育及休闲娱乐新地标，启德体育园自去年3月1日开幕以来，成功打造「香港主场」的独特魅力。体育园亦积极推动共融发展与社区参与，过去一年开放多项室内及户外运动设施供市民预订使用，至今累计录得逾5.2万名会员人次订场及使用设施，社区运动时数近14万小时。园区于今年3月起，更进一步开放跑步、足球、篮球、沙滩排球及新兴运动等多项设施。

过去一年社区运动时数近14万小时

体育园的社区旗舰计划「飞越启德」持续推动本地体育运动文化，自2018年以来已联同超过100个合作伙伴，推出超过200个社区项目，累计吸引约22万人次参与，推动全民运动与身心健康，重点项目包括「启德GET SET GO」大型嘉年华、「启德飞步跑」及「文化飞步游」等。其中，「启德飞步跑2026」赛事吸引逾4300名跑手，包括不同年龄层的跑步爱好者及一家大细参与，同时获超过30间企业及机构支持。今年赛事更首度增设连接启德海滨长廊的10公里全新赛道，沿途饱览壮丽维港景色，成为九龙城区年度最具规模的跑步盛事。 

「启德飞步跑2026」赛事吸引逾4300名跑手，推动全民运动与身心健康。启德体育园提供
「启德飞步跑2026」赛事吸引逾4300名跑手，推动全民运动与身心健康。启德体育园提供
体育园早前特别举办大型「社区同乐日」，旨在向市民大众推广全民运动的理念。启德体育园提供
体育园早前特别举办大型「社区同乐日」，旨在向市民大众推广全民运动的理念。启德体育园提供

另外，体育园早前特别举办大型「社区同乐日」，旨在向市民大众推广全民运动的理念，并积极实践体育园推动共融发展及社区参与的使命。活动邀请了近1,500位大人与小朋友参与，免费体验园内八项运动设施，涵盖网球、儿童剑击、保龄球及单线滚轴溜冰等。

体育园指，会继续与不同持份者紧密合作，透过举办多元化体育及文娱活动，以及社区参与项目，配合政府推动香港体育运动普及化、精英化、盛事化、专业化和产业化，同时推动绿色生活和可持续发展文化，对社区、环境及下一代负责，创造更多长远的社会价值。

记者：蔡思宇

摄影：刘骏轩

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