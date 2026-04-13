尖沙嘴宝可梦卡店被盗两张25万元卡片 无业男被控盗窃罪还押6.8再讯
更新时间：15:17 2026-04-13 HKT
发布时间：15:17 2026-04-13 HKT
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尖沙咀加连威老道宝可梦（宠物小精灵、Pokémon）卡店，上周四被贼人盗去两张价值约25万元的宝可梦卡片。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，涉案男子被控盗窃罪，暂毋须答辩。控方申请将案件押后至6月8日再讯，待警方进一步调查，另反对被告保释申请。裁判官听毕双方陈词后，拒绝被告保释申请，须还押候讯。
35岁被告伍子俊，报称无业，被控盗窃罪。控罪指，他于2026年4月9日，在尖沙咀加连威老道嘉威大厦"Light TGG"偷窃两张宝可梦卡片，而上述物品为“Light TGG”的财产。
案件编号：KCCC1110/2026
法庭记者：黄巧儿
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