46岁人夫与美容师发展婚外情后疑遭勒索 供称未应要求找卡数即遭踢爆关系 兼向其妻亲友发私密照

46岁已婚男子与31岁美容师发展婚外情后，遭女方勒索数万元，被控勒索及威胁发布私密影像等9罪。案件今于区域法院开审，男事主供称女被告最初索要1万元「找卡数」，他未有立即回复，被告其后便向其妻披露两人的关系，并勒索4万至5万元，更把男事主的下体照片发送给其太太及亲友，及在网上群组发布，另威胁会去接触男事主的子女。男事主称当时感到困扰、恐惧和尴尬，事件亦影响他和太太的关系及他在工作圈子的名声。

指未回应索钱要求即遭威胁揭发婚外情关系

被告王见菁，被控2项勒索、4项未经同意下发布私密影像及3项威胁发布私密影像罪。

X今供称，他与太太Y在2014年结婚，两人育有一子一女，分别为13及10岁。X于2020年在佐敦某间酒吧与被告结识，两人其后发展出婚外情关系，持续到2023年本案发生为止。X确认，两人初相识的第一年，他们可能每周都会面，他和被告曾发生性关系，但不记得具体次数。

X供称，两人最后一次见面是在2023年3月或4月，及至同年6月，他收到被告的WhatsApp讯息，要求他给予1万元用以支付信用卡帐单。X称「觉得有啲奇怪，但都唔算好反感」，由于他当时没有空，故没有回复被告，但两日后他再收到被告讯息。

被告向X妻发送X下体照后续发讯息索款

X续称，在6月13日，他和太太Y去日本旅行，刚下飞机及前往酒店途中，他便收到被告索取金钱的讯息，当时他向被告表示「失紧业，唔方便」，又表示正与Y在一起，而被告则指X「玩嘢」，并表示会找Y及发送一张纸的相片，纸上写有Y的姓名和电话号码。X当时感到担心，因为他不想让Y知道，但未待他回复，被告已在短时间向Y发送讯息。

X称当时Y表示一名女子联络，指与X有关系，而被告更发送了数张X的下体照片，被告其后继续发讯息，索要的金额也上升至4万元。X称他原本担心被告向Y透露两人之间关系，但当时被告已告诉Y，「所以我𠮶一刻根本都无理由畀4万蚊佢啦」。不过，后来被告继续发讯息，称「点解要搞到咁，搞到自己工都无埋，点解要伤害到自己屋企人」，X称当时理解被告会对其家人不利。

被告向X亲友广发X私密照并威胁找其子女倾偈

X续称，他和Y约于2023年6月18日回港，而被告仍继续索要金钱，被告更开始把X的私密照发给Y的朋友、Y的妹妹及X的嫂嫂等，令他感到「好困扰，亦都会恐惧，亦都会尴尬」，后来被告更在Instagramn及Facebook群组发布X的私密照，而X在银行工作，他工作圈子的很多朋友也收到被告讯息，「对我工作圈子声誉好大影响，同太太关系好大影响」，而被告索要的金额亦上升至5万元。

X又提到，被告亦曾表示会找X的子女「倾偈」及发送正在前往X家的相片，他当时立即回家确认子女的安全；而因X在日本期间持续收到被告讯息，所以他返港后已立即报警。

案件编号：DCCC317/2025

法庭记者：王仁昌