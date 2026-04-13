28岁无业男庭上辱骂「你老母臭X！」兼自称「我胜X嘅」 认使用侮辱性言语等2罪判囚3月

去年6月承认于法庭上粗言辱骂裁判官，更自称「新X安」成员「斜鼠哥」的28岁无业男判监，同年年底因涉另一宗入屋犯法罪应讯时，又破口大骂控方「答我呀你老母臭X！」裁判官苏文隆下令警员捉住被告时，被告再骂道「你捉住我呀，X你老母！我胜X嘅！」被告今早在西九龙裁判法院承认使用侮辱性言语以涉及裁判官和声称是三合会社团的成员2罪。庭上透露被告有20项定罪纪录，亦有侮辱裁判官判囚前科。裁判官陈慧敏就2罪判被告入狱3个月。

不获保释 庭上破口大骂

案情指，去年12月30日被告马浩锵上庭时，控方申请将案件转介至区域法院，被告扬声问「点解呀？」控方续指相关文件已妥善送达被告，被告遂骂道「答我呀你老母臭X！」裁判官苏文隆下令警员捉住被告，被告再骂道「你捉住我呀，X你老母！我胜X嘅！」被告其后被带入羁留室。被告被捕后警诫下称「个官唔畀我保释，我咪闹佢啰，顺便话畀佢听我系胜X嘅」。

前年自称「新X安」成员 去年年尾变「胜X」

控方交代被告有20项定罪纪录，去年6月3日曾判囚5个月，亦有同前科，曾因侮辱裁判官判囚2星期。

翻查资料，被告马浩锵前年8月就盗窃罪应讯时，就已大闹法庭，不单以侮辱性言语大骂裁判官徐绮薇，更于庭上自称「新X安」成员「斜鼠哥」，为此被告再被起诉两罪。被告于去年6月承认盗窃、言语侮辱裁判官及自称三合会成员3罪，共判监5个月2周。事隔半年，被告再因入屋犯法罪上庭，又以粗言秽语辱骂裁判官，期间更自称「胜X」成员，犯下本案。

本案两罪判监3个月

辩方求情指案发时控方反对被告保释，被告一时情绪失控犯案，自知极度愚蠢，如今坦白认罪。陈官分别以个半月及4个半月监禁作为向裁判官使用侮辱性言语或使用侮辱性言语以涉及裁判官，以及声称是三合会社团的成员2罪的量刑起点，认罪扣减三分一，同期执行，共囚3个月。

被告马浩锵承认于2025年12月30日，在西九龙裁判法院第十四号庭在当值裁判官，即苏文隆，执行其裁判官职责时，向裁判官或在裁判官席前使用侮辱性的词句，或使用涉及裁判官的侮辱性词句；及在同日同地声称是三合会社团的成员。

案件编号：WKCC588/2026

法庭记者：陈子豪