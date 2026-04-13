工作暑热警告︱4.20起新增9个监测站 4个或以上热压力达标 暑热警告即可生效

工作暑热警告分黄、红、黑三级，是劳工处根据天文台京士柏气象站录得的「香港暑热指数」制定，过去一直有声音指未够全面。劳工处今日（13日）宣布，下周一（20日）起进一步优化「工作暑热警告」系统，加入其他9个地点的「香港暑热指数」作为发出「工作暑热警告」的准则。若这些监测站有4个或以上显示香港多个地点热压力情况已达某级别，即使京士柏的指数未达水平，仍会发出对应的「工作暑热警告」。

新增监测点「9中4」即发相应暑热警告

当暑热指数介乎30至32，劳工处会发黄色工作暑热警告；介乎32至34，发红色工作暑热警告；若达34或以上，就发黑色工作暑热警告。天文台本月起在网站发布全港10个地点的「香港暑热指数」数据，除了京士柏，再加入赤腊角、湿地公园、双鱼河、沙田、滘西洲、九龙湾、跑马地、黄竹坑及天文台9个地点。劳工处善用这些数据，优化「工作暑热警告」系统。

新系统本月20日起落实应用，以发黄色工作暑热警告、暑热指数需介乎30至32为例，日后当新增的9个监测点中，有4个或以上暑热指数超过30，即使京士柏录得的指数低于30，劳工处仍会发出黄色工作暑热警告。

劳工处职业健康顾问医生吴国保表示，处方以往按京士柏录得的暑热指数，发出工作暑热警告，形容新系统加多一层保障，「例如有4个站的指数已去到32（发红色工作暑热警告水平），但京士柏仍然是30（发黄色工作暑热警告水平），我们会发红色暑热警告。」

劳工处副处长（职业安全及健康）冯浩贤表示，今次优化让处方可参考本港较偏远地方的暑热情况，有更多数据做全面分析，会持续检讨「工作暑热警告」系统，「大家其实简单来说，就是留意我们有没有出暑热警告，因应情况采取适当的预防中暑措施，其实已经足够」。他亦说，难以预计日后发出暑热工作警告次数会否增加，「天气每年都不一样，一年半载的数据，参考价值可能不大。」

去年有31宗已登记热压力相关工伤

劳工处补充，于2024及去年的5月至10月，针对热压力风险较高工作地点，分别巡查23,620及23,054次，及发出1,031及708个警告。截至今年2月调查所得，去年有31宗已登记的热压力相关工伤。

另外，劳工处计划今年下半年试用科技协助视察高风险渠务工程和调查相关意外，主要利用小型无人侦测车进入密闭空间，监测有害气体的水平、探测淤泥、进行拍摄和录影，并将拍摄所得影像制作成三维实景模型，以协助职安健巡查、意外调查及搜证等工作，从而核实合资格人士所进行风险评估的准确性和全面性。

记者：萧博禧