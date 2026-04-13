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JPEX案｜32岁女子被控洗黑钱罪提堂 涉款逾4千万元

社会
更新时间：11:16 2026-04-13 HKT
发布时间：11:16 2026-04-13 HKT

虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案，警方至今拘捕涉案80人，当中包括网红林作及陈怡等。今再有涉案人士被落案起诉，32岁女子被控5项洗黑钱罪，涉款逾4000万元，今于东区裁判法院首次提堂。女子暂时毋须答辩，控方申请押后，待本案与其他案件合并后一同转介至区域法院审理。主任裁判官张志伟押后案件至6月18日再讯，另批准被告的保释申请。被告获准以30万元保释，条件包括不得离开香港、定期到警署报到，以及未经法庭批准不得开设任何银行户口等。

被告伍凯怡，报称无业，被控5项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。控罪指，被告于2020年7月至2023年4月之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信财产，即在恒生银行有限公司、东亚银行有限公司、上海商业银行有限公司、华侨银行（香港）有限公司，和大新银行有限公司的账户内，总共逾港币4000万元，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：ESCC906/2026
法庭记者：雷璟怡

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