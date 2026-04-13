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中学女厕内偷窥拍摄两女子 男学生声称男厕太脏改入女厕 认窥淫等罪判12个月感化令

社会
更新时间：11:11 2026-04-13 HKT
发布时间：11:11 2026-04-13 HKT

18岁男中学生去年2月在沙田赛马会体艺中学女厕偷窥两名女学生如厕，东窗事发后辩称「因为男厕好污糟」才进入女厕。男学生早前承认窥淫等两罪，今早在沙田裁判法院接受判刑。辩方提及感化官报告内容正面，惟不建议社会服务令，认为判处感化令较合适。署理主任裁判官郑纪航考虑被告年纪，接纳报告内容判处被告12个月感化令。

被告叶皓，报称中五学生，被控窥淫及非法拍摄或观察私密部位两罪。控罪指，被告于2025年2月28日在沙田赛马会体艺中学某女洗手间暗中观察或拍摄女子X，而身处该地方的人按理可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为，X亦处于对保存私隐有合理期望的情况；另于同日同地为了性目的或不诚实地从另一女子Y的衣服下方，观察或拍摄其私密部位，被告不理会自己的行为是否获Y同意。

案情指，女事主X和Y均为中学生。X于案发当日下午1时许，进入涉案中学的洗手间，在使用厕格并离开之际，发现厕格板的下方，放置一部设有镜头的黑色手机。X随即告知其他在场人士，并等候手机持有人离开厕格。其后Y使用厕格后，走到洗手盆洗手之际，X目睹该手机再出现在厕格板下方，镜头对准洗手盆及厕格范围，并正在录影模式，X随即告知Y。被告随后从厕格走出，遭在场人士截停，惟被告否认犯案，辩称「因为男厕好污糟」才进入女厕。警方经调查后，未在手机内发现任何涉案照片或影片。

案件编号：STCC4428/2025
法庭记者：黄巧儿

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