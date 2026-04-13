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内地男涉向入境处出示泰国大学假毕业证书 押后6.8待控方研究海外证人视像作供可行性

社会
更新时间：10:38 2026-04-13 HKT
发布时间：10:38 2026-04-13 HKT

37岁内地男子涉嫌在前年9月向入境处虚报拥有皇太后大学的毕业证书，被控使用虚假文书罪。案件今早在沙田裁判法院再讯，控方申请再度押后案件至6月8日，待律政司商讨安排海外证人视像作供的可行性，辩方反对控方的押后申请，力陈控方多次以相似的理由申请押后，每次押后都表明「相信系最后一次押后」，押后期间对被告带来不便及不公平。郑纪航署理主任裁判官表示控方未备妥控罪，不能强行答辩，终批准控方押后申请，惟敦促控方尽快备妥控罪。

持双程证的被告韩胜男，被控使用虚假文书罪，指他于2024年9月14日或该日前后，在香港明知或相信有关虚假文书，即一张看似是皇太后大学的毕业证书，属于虚假，而使用该文书，意图诱使入境事务处处长及其人员接受该文书，并因接受该文书为真文书而作出或不作出某些作为，以致对该人或其他人不利。

案件编号：STCC900029/2025
法庭记者：黄巧儿

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