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天文台｜日间炎热 短暂时间有阳光 最高气温约29度

社会
更新时间：07:10 2026-04-12 HKT
发布时间：07:10 2026-04-12 HKT

一股偏南气流正影响广东沿岸。

本港地区今日天气预测，短暂时间有阳光。日间炎热，最高气温约29度。吹和缓南风，初时高地风势清劲。

展望未来数日部分时间有阳光，日间炎热。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

一股偏南气流会在未来数日影响广东沿岸，该区日间炎热，而高空反气旋会在未来一两日为南海北部及华南沿岸带来普遍晴朗的天气。预料高空反气旋会在本周中期减弱。受低压槽影响，本周后期华南有几阵骤雨。

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