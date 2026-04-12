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油价急升｜运物局：已约见航空公司了解营运情况 要求减低对乘客及机场运作影响

社会
更新时间：00:59 2026-04-12 HKT
发布时间：00:59 2026-04-12 HKT

中东局势持续紧张，带动航空燃油价格维持高位。国泰航空宣布，将于下月16日至6月30日期间，取消约2%的客运航班。

运输及物流局表示，因应中东局势对全球航空业的影响，局方一直与本地航空公司保持紧密沟通，了解业界营运情况，并已约见相关航空公司，强调维持香港国际机场竞争力的重要性，以及提醒业界须履行其关键角色及社会责任。局方亦要求航空公司在调整航班时，尽量减低对乘客及机场运作的影响。

国泰航空宣布，将于下月16日至6月30日期间，取消约2%的客运航班。资料图片
国泰航空宣布，将于下月16日至6月30日期间，取消约2%的客运航班。资料图片

运物局称，香港的航班审批流程高效透明，能迅速应对临时航线的调整需求，使香港国际机场成为处理临时货运需求的枢纽。局方正积极与不同航空公司联系，鼓励他们临时调配额外客货运运力，以连接香港国际机场与目前因中东空域关闭以致服务不足的航点。

相关报道：油价急升｜国泰及快运分别取消下月中至6月底2%及6%航班

运物局指，政府会继续监察情况，并与业界保持联系，按需要制定合适的措施应对。

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