交税︱2024/25年度4.3万张税单未缴涉款28亿 上年度遭征10%附加费税单升至3.4万张

立法会下周一起举行特别财委会，审议年度开支预算。税务局提供数字显示，截至今年2月底，2024/25财政年度应缴未缴的税单有4.3万张，涉款28亿元，较2023/24年度的2.5万张、涉款约22亿元多；另外，过去3个财政年度，逾期6个月未缴费的税单数字亦逐年增加。

过去三个财政年度遭征收10%附加费税单数量明显增加

目前纳税人如欠交税款，税局会发出附加费通知书，根据税局回复特别财委会的数字，遭征收5%附加费的税单，过去三个年度分别有20.96万、22.67万、22.04万张，所涉税款分别为78.3亿元、87.9亿元、78.9亿元。

遭征收10%附加费（逾期6个月以上）的税单数量，过去三个财政年度明显增加。资料图片

遭征收10%附加费（逾期6个月以上）的税单数量，过去三个财政年度明显增加，2023/24年度共有1.92万张，2024/25年度增52%，达2.92万张，上年度（截至2月底），更进一步上升至3.43万张，所涉税款分别为15.7亿元、22.5亿元和25.5亿元。

税局表示，近年逃税、避税个案无明显上升趋势。过去三个财年，税局完成审核的个案总数分别为1,802宗、1,803宗和1,707宗（截至2月底），需补缴税款及罚款合计33.04亿元、28.11亿元和26.51亿元。