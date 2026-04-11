油价急升｜国泰及快运分别取消下月中至6月底2%及6%航班

国泰宣布，为纾缓燃油价格带来负面影响，国泰航空将整合下月16日至6月30日期间营运的客运航班，取消占总数约2%的客运航班，主要为区域短途航班及少量往来澳洲、南亚及南非的航班，所有受影响顾客将获安排转乘原定航班起飞时间24小时内出发的其他航班；此外，国泰航空往返杜拜及利雅得的客运航班亦因应中东最新局势，续取消至2026年6月30日。

而香港快运亦将于下月11日至6月30日期间作出航班整合，取消约6%的客运航班，将安排接近所有受影响顾客转乘原定航班起飞时间24小时内出发的其他航班。 所有受影响顾客将下周一（13日）或之前获通知其新航班的安排。

香港快运亦将于下月11日至6月30日期间作出航班整合，取消约6%的客运航班。资料图片

削减运力是迫不得已的最后选择

国泰指，中东局势持续紧张，自3月以来，航空燃油价格显著上升，并一直维持在高水平，至 2026年4月3日当周，全球航空燃油平均价格为每桶209美元，较2026年2月27日当周的每桶99.40美元大幅增加。

在过去一个月以来，国泰已尽力采取合适的方案，包括调整燃油附加费等，惟仍未足以缓解燃油价格上升的冲击，并表示决定经过慎重考虑，并已尽力将对顾客的影响降至最低，就此为顾客带来的不便衷心致歉。

