国家安全教育日︱惩教署办开放日 张国钧 : 冀将国安意识植根年轻一代心中

为响应4月15日第11个「全民国家安全教育日」，惩教署今日（11日）在香港惩教博物馆及社区教育体验馆举行开放日，旨在提高市民的国家安全意识，让市民了解惩教署在维护国家安全的工作及成果。律政司副司长张国钧亦有到场参观，他期望透过生动的教育活动，让参加者体会惩教工作透过羁管、更生及预防罪案，在维护法治、防范社会风险、守护国家安全方面担当的重要角色，继而将国家安全意识植根于更多年轻一代心中。

冀将国家安全意识植根于更多年轻一代心中

张国钧在惩教署署长黄国兴及多位惩教人员的陪同下，先后参观了多个展览室，期间有香港惩教博物馆人员作专业导赏，展示有关刑罚及监狱、自制武器及违禁品、惩教与国家安全等方面主题的资讯。另外，他又与参与活动的一众学生及惩教先锋领袖体验摊位游戏及参观「征心制造」慈善档摊，购买印有「张办」二字的挂饰，收益在扣除必要开支后，将全数捐赠予不同的本地注册慈善机构，为在囚人士提供一个回馈社会的机会。

另外，惩教署为将国家安全信息传递给社区内的年轻人，即日起推出「国安特别版更生速递」宣传车。宣传车将到访全港各区的中小学，透过四款以国家安全为主题的互动游戏，当中包括模拟情境及体感游戏，让国家安全意识深植社区及校园，并培养年轻人维护国家安全的自觉性。

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为继续提高在囚人士的国家安全意识，惩教署亦会将宣传车的部分内容转化成虚拟实境游戏，让在囚人士于院所内亦能透过沉浸式三维虚拟场景，学习正确国家安全知识，以建立国家观念及加强国民身份认同。

惩教署作为刑事司法体系的最后一环，会一如既往竭力维持监狱稳定，致力维护国家安全，并通过推行不同的更生及社区教育活动，推广国家安全教育。