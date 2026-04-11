海关高级关员涉健身中心盗窃图游说事主改口供 被控盗窃等3罪还柙6月再讯

54岁海关高级关员涉嫌3月在深水埗健身中心偷窃2,500元现金后，在警方调查期间试图游说被盗的事主向警方更改口供，更在被捕期间抗拒执行职务的警员，被控作出倾向并意图妨碍司法公正的作为等3罪。案件今日（11日）于西九龙裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至6月8日再讯，待警方进一步调查，包括联络证人及检查闭路电视片段，反对被告保释申请，裁判官听毕双方陈词后，拒绝被告保释申请，须还柙候讯，辩方保留8天保释覆核权。

被告曾志豪，报称公务员，被控盗窃、作出倾向并意图妨碍司法公正的作为、及抗拒执行职责的警务人员共3罪。控罪指，他于2026年3月19日，在深水埗伟智里2号金玉大厦Non Stop 24 Fitness偷窃现金港币2500元，而上述物品为黄冠豪的财产；另于同年3月28日与4月9日之间，首尾两日包括在内，在香港意图妨碍司法公正，而作出一连串有妨碍司法公正倾向的作为，即试图劝说黄冠豪，即与一宗在香港警务处人员正在调查的盗窃案件的证人，向警方更改口供内容；及于同年4月9日，在深水埗伟智街伟智街游乐场内抗拒执行职责的警员。

案件编号：WKCC 1614/2026

法庭记者：黄巧儿

