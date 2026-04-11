宏福苑大火｜机构借外骨骼予居民上楼　麦美娟吁量力而为：唔等于唔洗用力行上楼

宏福苑居民于本20日起获准上楼执拾，每户最多只限4人，限时逗留3小时。民青局局长麦美娟强调，由政务司副司长所统筹的跨部门团队，将动用大量人手，以确保居民在安全的情况下上楼，并会提供弹性及人性化的处理。

对于有机构免费借出外骨骼机械装备，协助居民行楼梯返回单位，她特别提醒，即使有「外骨骼」仪器辅助，「有呢个仪器唔等于唔洗用力去行上楼」，长者及体能不足的居民仍需小心评估自身状况，量力而为。

她指，楼宇经大火后，楼梯梯级已破损，扶手可能会「刮手」等，居民亦会有精神上压力、情绪等，形容安全是令他们最担心，她指，民政处会协助物资登记、派发予街坊。如长者取回物品后要乘车，「出埋车仔运送较重物件去搭车」等。

至于宏福苑的管理问题，麦美娟表示，自去年12月原有物管公司约满后，民青局已透过法律程序委任「合安管理有限公司」为管理人。新管理人正处理交接的八十多万份文件，准备向早前已缴交大维修费用的业主安排退款。新管理人将举行简介会，向业主解释后续的退款安排、合约责任等事宜，民政署亦会从中提供协助。

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