建造业议会估计2030/31年度总工程量最多可达3600亿 机械操作及机电安装等或缺人

建造业议会今日（10日）公布《建造工程量预测》及《建造业人力预测》，估计整体而言行业总工程量预计于2030/31年度可达到3,050亿至3,600亿港元，建造业中长期前景保持稳健，行业整体总工程量将稳步增长。 发展局发言人表示政府会继续与议会合作，透过多管齐下的策略，推动建造业专业发展及应对行业的人力需求。

个别工种料现较大人力缺口 包括机械操作、索具及与机电安装等

建造业对不同工种的人力需求会继续因应工程类别及其所涉工种的变动而变化。由于基建相关工程量（包括北部都会区土地平整工程及铁路工程等）在未来数年会逐步上升，加上先进建造科技例如「组装合成」建筑法日趋普及，个别工种预计会出现较大的人力缺口，包括机械操作、索具及与机电安装等相关工种。与此同时，个别工种的人手紧张情况则如近期所见已有所纾缓，例如钢筋屈扎、木模板、混凝土及灌浆，以及泥水工等。然而，整体而言，因应预计行业总工程量稳步上升，建造业未来5年的总人力需求仍然殷切。

个别工种预计会出现较大的人力缺口，包括机械操作、索具及与机电安装等相关工种。资料图片

发展局: 会参考议会预测数据 与议会合作做好本地培训

发展局发言人表示，会参考议会的预测数据，继续透过多管齐下的策略，以本地劳工优先就业为政策原则，与议会合作做好本地培训工作，以及推动业界应用科技，提升建造业整体生产力。局方会继续善用现行的建造业输入劳工计划作为辅助措施，以动态应对建造业人力需求。



政府期望议会再接再厉，善用政府拨款及议会本身的资源，透过提供「一专多能」及「技能提升」培训学额、培训资助及就业服务，辅助建筑工友提升技能转型。



建造业专才方面，今年2月发表的《财政预算案》建议拨款6,500万元，支持发展局于2026年增加毕业生专业训练计划下有关政府部门的在职培训学额至260个，以支援建造业毕业生考取专业资格。同时，在政府的支持下，议会亦会于2026-27财政年度再出资1.8亿元，资助建造业界为合共3 000名相关毕业生提供在职培训。



同时，政府一直支持业界采用先进建筑科技以提高整体生产力，推动建造业持续发展。政府于2018年及2022年合共向「建造业创新及科技基金」（基金）注资22亿元，由于基金现有余额预计将于今年内全数批出，政府在《财政预算案》建议向基金再注资10亿元，连同议会出资的4亿元，合共14亿元，以继续支持业界更广泛使用创新科技。政府会与议会合作，推动业界更广泛使用「组装合成」建筑法、机电装备合成法、人工智能技术及建造机械人等创新建筑方法及新科技。



