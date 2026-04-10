麦当劳推北太平洋鳕鱼柳早餐系列 卢慧敏变身企鹅宣传 McGriddles周末告别

为好好迎接新一日的开始，必先吃个丰盛美味的早餐为自己打打气！下星期一（13日）开始，麦当劳请来人气新晋歌手卢慧敏（Amy Lo）推出「北太平洋狭鳕鱼柳系列早晨套餐」，Amy Lo将变身做可爱十足的企鹅，为大家找出优质原块鱼柳滋味的顶级滋味！此外，陪伴我们数月的人气枫糖班戟汉堡系列（McGriddles），即将于本周末告别大家，大家记得把握最后机会品尝！

新登场的「北太平洋狭鳕鱼柳系列」特登选用由北太平洋捕获的可持续狭鳕鱼，更获得海洋管理委员会（MSC）国际认证，相当高质！新系列有两款早餐选择，一款系「北太平洋狭鳕鱼堡」，原块酥脆鱼柳配芝士、生菜同沙律酱；另一款「北太平洋狭鳕鱼柳精选早晨套餐」则配有鱼柳、炒蛋、脆薯饼同松饼，让大家有一个充满力量的早上！

麦当劳App可凭券以优惠价享受新系列早餐。

为配合新品推出，麦当劳App同日4月13日起，将会推出积分奖赏优惠，用户可以凭积分兑换$3减免优惠，又可以升级转配McCafé金奖咖啡，以优惠价度过一个good morning。

至于超人气的枫糖班戟汉堡系列McGriddles，则将于本周末（11及12日）告别大家！自从新年推出以来，McGriddles咸咸甜甜的滋味俘虏不少人的味蕾。如果各位不想错过，记得在周末把握最后机会！