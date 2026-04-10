麦当劳推北太平洋鳕鱼柳早餐系列 卢慧敏变身企鹅宣传 McGriddles周末告别
更新时间：20:20 2026-04-10 HKT
发布时间：20:20 2026-04-10 HKT
发布时间：20:20 2026-04-10 HKT
为好好迎接新一日的开始，必先吃个丰盛美味的早餐为自己打打气！下星期一（13日）开始，麦当劳请来人气新晋歌手卢慧敏（Amy Lo）推出「北太平洋狭鳕鱼柳系列早晨套餐」，Amy Lo将变身做可爱十足的企鹅，为大家找出优质原块鱼柳滋味的顶级滋味！此外，陪伴我们数月的人气枫糖班戟汉堡系列（McGriddles），即将于本周末告别大家，大家记得把握最后机会品尝！
新登场的「北太平洋狭鳕鱼柳系列」特登选用由北太平洋捕获的可持续狭鳕鱼，更获得海洋管理委员会（MSC）国际认证，相当高质！新系列有两款早餐选择，一款系「北太平洋狭鳕鱼堡」，原块酥脆鱼柳配芝士、生菜同沙律酱；另一款「北太平洋狭鳕鱼柳精选早晨套餐」则配有鱼柳、炒蛋、脆薯饼同松饼，让大家有一个充满力量的早上！
为配合新品推出，麦当劳App同日4月13日起，将会推出积分奖赏优惠，用户可以凭积分兑换$3减免优惠，又可以升级转配McCafé金奖咖啡，以优惠价度过一个good morning。
至于超人气的枫糖班戟汉堡系列McGriddles，则将于本周末（11及12日）告别大家！自从新年推出以来，McGriddles咸咸甜甜的滋味俘虏不少人的味蕾。如果各位不想错过，记得在周末把握最后机会！
最Hit
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
2026-04-09 15:32 HKT
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
2026-04-09 14:58 HKT